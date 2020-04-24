Верховный Суд отменил решения судов о неправомерности ликвидации банка "Новый"

Верховный Суд я частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В этом деле суды предыдущих инстанций отменили решение Национального банка об отнесении банка "Новый" в категории неплатежеспособных.

НБУ напоминает, что признал банк "Новый" неплатежеспособным 13 июля 2017. Основанием для такого решения было уменьшение размера регулятивного капитала банка ниже одной трети от минимального уровня.

Акционер банка Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" в 2018 году обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Национальному банку.

Истец указал, что Национальный банк противоправно отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности банка "Новый" и принял решение о его отнесения к категории неплатежеспособных.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца.

Национальный банк обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой. Кассационную жалобу НБУ 15 апреля 2020 было частично удовлетворено, а именно: отменено решение судов предыдущих инстанций, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Согласно НБУ, по состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия финучреждения являлось "Конструкторское бюро "Южное" (18,3% акций). Остальными акциями владеют лица с долями менее 10% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.