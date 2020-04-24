СБУ сообщила о подозрении в госизмене владельцу провайдера Wnet

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в государственной измене двум гражданам Украины –владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По данным следствия владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма, что позволило российским спецслужбам получить доступ к данным пользователей.

"Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", – отмечается в сообщении.

По данным СБУ, они также предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины.

Кроме того, по мнению Офиса генпрокурора, указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.

Сейчас решается вопрос о применении мер обеспечения уголовного производства в отношении указанных подозреваемых.

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По данным нескольких источников агентства Интерфакс-Украина, правоохранители подозревают владельца российской компании ООО "Юнайтед Телеком", входящей в холдинг Wnet, а также юриста холдинга в государственной измене.

IP-оператор Wnet основан в 1999 году, владеет собственной IP/MPLS сетью, связанной с 30 точками обмена трафиком Европы и США независимыми каналами Nх10G. Wnet предоставляет выделенные каналы доступа в интернет в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Виннице, а также через сети провайдеров - партнеров по всей Украине, в Европе и США.

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами Wnet в 2017 году были указаны Алексей и Ярослава Клещевникова, по состоянию на апрель 2020 года в качестве бенефициара компании указана Людмила Клещевникова (100% собственник). Президентом компании, согласно информации на официальном сайте холдинга является Алексей Клещевников.

В июне 2017 года СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым провели обыски и изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию в офисе Wnet, который подозревался в незаконной маршрутизации трафика в Крым в интересах российских спецслужб.

По информации СБУ, с помощью незаконной маршрутизации трафика в аннексированный Крым ФСБ РФ планировало получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера.

Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет в 2017 году получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи.