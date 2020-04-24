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Вернувшихся из-за границы украинцев без смартфонов продолжат отправлять в обсерваторы

Вернувшихся из-за границы украинцев без смартфонов продолжат отправлять в обсерваторы

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы и не имеют смартфона, не смогут воспользоваться возможностью пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дия" и будут обязаны проходить обсервацию в классическом формате – то есть проживать в подготовленных государством помещениях.

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам совещания по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что не имеют смартфонов 10-15% лиц, путешествующих за границу.

Остальные граждане, вернувшиеся из-за границы, смогут установить на смартфон приложение "Дия" и отбывать две недели самоизоляции дома.

"Благодаря приложению "Дия" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа", – отметил Владимир Зеленский.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 22 апреля принял постановление, которым освободил от обязательной госпитализации в определенными областными администрациями обсерваторы (изоляторы) въезжающих лиц при условии предоставление согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома".

Напомним, 8 апреля Кабинет министров ввел обязательную обсервацию на протяжении 14 суток для всех граждан, въехавших на территорию страны из-за границы, либо из оккупированных регионов. Однако после этого были зафиксированы множественные случаи отказа от обсервации и побега из специально отведенных для этого мест.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) карантин (2077) телефон (409) COVID-19 (1689) обсервація (3) коронавірус (3210)


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