МАУ подготовила к выполнению грузовых рейсов шесть пассажирских самолетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подготовила к перевозкам грузов два дальнемагистральных самолета Boeing 767-300ER и четыре среднемагистральных Boeing 737-900ER

Об этом рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"При необходимости и в зависимости от потребностей рынка готовы использовать еще дополнительно 10 Вoeing 737-800", - подчеркнули в МАУ.

В период с 13 по 24 апреля воздушные суда украинской авиакомпании выполнили 11 грузовых рейсов. Перевозки выполняются как из Китая в Украину, так и из Китая в третьи страны - Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию. До 6 мая МАУ намерена осуществить еще 10 рейсов только с грузами.

Товары грузят не только в багажный отсек, но и в пассажирский салон. В результате это позволяет за раз перевозить до 160 кубометров грузов в Boeing 767 и до 70 кубических метров товаров в Boeing 737.