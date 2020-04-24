Рада лишила водителей льготных баллов накануне возвращения "писем счастья"

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2809 в целом как закона проголосовали 302 народных депутата.

Закон исключает из Кодекса нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, МВД планирует старт системы автоматической фиксации нарушения на дорогах с 1 мая.

Как сообщалось, Рада ввела "штрафные баллы" в 2015 году вместе с голосованием за внедрение системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.

В частности, каждому водителю ежегодно предлагалось начислять 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов водителя вычиталось бы количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей (50 баллов за серьезное нарушение). После того, как баллы закончились, водитель должен был бы заплатить штраф.