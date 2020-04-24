"Укрпошта" начинает распродажу непрофильных активов, – Криклий

Комиссия по рассмотрению вопросов распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры на заседании 24 апреля поддержала инициативу "Укрпошты" по продаже непрофильных активов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, на продажу будут выставлены 30 объектов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества.

Объекты будут реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи". Согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн грн.

"Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. "Укрпошта" одной из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов", – отметил министр.

В целом "Укрпошта" планирует продать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тыс. кв. м.

"Это не профильные объекты или те, которые не используются в хозяйственной деятельности компании. Например, кроме баз отдыха также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты, где вообще есть только фундамент. Ежегодно на содержание такого имущества (уплату налогов, коммунальных услуг или охраны) тратятся миллионы гривен", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава "Укрпошты" Игорь Смелянский заявлял, что вместе с другим имуществом не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать.