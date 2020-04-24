Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб после требования ДТЭК Ахметова
Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании вечером в пятницу, 24 апреля, создал Антикризисный энергетический штаб.
Как передает БизнесЦензор, об этом находившийся на заседании народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.
"Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", – сообщил депутат.
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Создать Антикризисный штаб по вопросам энергетики на уровне главы правительства ранее требовал гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко.
Напомним, возглавивший штаб премьер-министр Денис Шмыгаль до августа 2019 года возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.
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