Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб после требования ДТЭК Ахметова

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании вечером в пятницу, 24 апреля, создал Антикризисный энергетический штаб.

Как передает БизнесЦензор, об этом находившийся на заседании народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

"Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", – сообщил депутат.

Читайте также: ДТЭК Ахметова объявил об остановке самой прибыльной угольной компании (обновлено)

Создать Антикризисный штаб по вопросам энергетики на уровне главы правительства ранее требовал гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко.

Напомним, возглавивший штаб премьер-министр Денис Шмыгаль до августа 2019 года возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.