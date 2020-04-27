Кличко уволил заместителя после скандала с полицейскими

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", – подчеркнул Кличко.

Также мэр столицы извинился за поведение Слончака и подчеркнул, что чиновник должен отвечать за свои поступки перед законом.

"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое ​​недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону", – добавил Кличко.

Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.