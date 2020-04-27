Банки начали снижать ставки по депозитам

По итогам прошлой недели банки снизили средние процентные ставки по депозитам в гривне, тогда как с началом карантина отмечалась тенденция повышения ставок.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне на сроки от полугода и свыше года снизились на 0,05 процентного пункта – до 11,38% и до 10,9% годовых соответственно. Депозиты на период от трех месяцев до полугода подешевели на 0,03 п.п. – до 11,23% годовых.

На прежнем уровне остались средние ставки по гривневым вкладам на сроки до месяца (9,04%) и от месяца до трех (9,36%). Доходность бессрочных сбережений составляет 6,59% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах выросли по вкладам сроком свыше года – на 0,01 п.п., до 2% годовых. Остальные периоды не изменили доходность. Стоимость вкладов для периодов от полугода до года составляет 1,56%, а на периоды от 3 до 6 месяцев – 1,26% годовых. Вклады на срок от месяца до 3 предлагают 1% годовых. Депозиты периодом менее месяца дают доходность 2,05% годовых. Средняя ставка для бессрочных сбережений составляет 0,42% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро также выросли только для периодов свыше года – на 0,02 п.п., до 1,24% годовых. Остальные периоды не изменились и предлагают те же проценты, что и ранее: бессрочные сбережения – 0,30% годовых, депозиты на сроки до месяца – 2,16% годовых. Доходность вкладов периодом от месяца до 3 составляет – 0,85% годовых, а от 3 до 6 – 0,82% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода – 1,11% годовых.