Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на дизтопливо

Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на выходных, с эконом-сегменте цены на дизтопливо приближаются к 17 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть "БРСМ-Нафта" в целом по стране за выходные снизила цены на дизтопливо на 50 копеек – до 18,80 грн/л. В ряде областей стоимость дизтоплива была снижена на 80 коп./л (Черкасская и Харьковская) и 1 грн/л (Днепропетровская) – до 18,49 грн/л. В столичном регионе дизтопливо на станциях сети подешевело на 30 коп. – до 18,99 грн/л.

При этом ценовой минимум в столичном регионе обновила сеть MOTTO, опустив цену дизтоплива на 50 копеек – до 18,38 грн/л.

Столичная сеть KLO за выходные опустила цену дизтоплива на 80 коп. – до 20,99 грн/л, бензинов – на 40 коп./л, до 21,59-22,59 грн за марку А-92 и А-95 соответственно.

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До 18 грн за литр цены на дизтопливо снизила сеть Marshal, опустив ее за выходные на 40 копееек за литр.

В Житомирской области продолжает снижать цену "Фактор", торгующий по 17,30 грн/л, снизив на выходных стелу на 50 копеек.

За выходные на 1,05 грн/л подешевели бензины в сети "Автотранс" и на 50 коп./л на станциях BVS ("Надежда").