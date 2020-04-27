МАУ выполните несколько рейсов для отправки украинских работников в Финляндию

Авиакомпания МАУ выполнит еще несколько рейсов в Финляндию с сезонными работниками. Также есть запросы на подобные рейсы в другие страны Европы.

Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.

В ближайшее время из ГП Международный аэропорт Борисполь будет выполнено еще несколько рейсов в Финляндию, которыми смогут воспользоваться граждане Украины, имеющие право на официальное трудоустройство в этой стране.

"Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", — рассказали в пресс-службе авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Рейсы в Финляндию оплачивает заказчик — эстонская частная компания, название которой в МАУ не называют.

"Компания вышла на МАУ с запросом стоимости рейса, предоставив при этом информацию, что разрешение финских гос. органов в процессе получения. И как только было получено согласование от Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", — поясняют в украинской авиакомпании.

В прошлый четверг из МА Борисполь вылетел самолет в столицу Финляндии Хельсинки. По данным ТСН, это был спецрейс с работниками финских ферм.

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо ограничений для потенциальных пассажиров таких рейсов, в МАУ сказали, что единственное условие, о котором им известно — необходимость иметь контракт с компанией-работодателем со сроком действия не менее полугода.

Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационных властей Финляндии.

В начале апреля финские СМИ сообщили о планах местного министерства труда организовать чартеры для доставки в страну сезонных рабочих. Однако позже в тот же день посольство Финляндии в Киеве опровергло эту информацию заявив, что информацию о чартерах не подтвердили официальные органы Финляндии. Однако на прошлой неделе посольство опубликовало в своем Facebook сообщение о том, финское правительство разрешило некоторым сезонным работникам из Украины въехать в страну.