Польский бизнес планирует организовать чартерные рейсы для украинских рабочих
Польские бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну работников из Украины.
Об этом со ссылкой на 24 канал сообщает БизнесЦензор.
В эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который привезет украинских работников.
В Польше из-за карантина и оттока заробитчан остро не хватает работников в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - сказал Инглот.
Немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, клубнику, а рабочих рук не хватает.
Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.
"Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих поехать на работу украинцев будет много", – считают поляки.
В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.
Как сообщал БизнесЦензор, авиакомпания МАУ планирует несколько авиарейсов для доставки украинских работников в Финляндию.
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