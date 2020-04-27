Цена на нефть марки WTI упала на 17%

Цена на американскую нефть WTI в понедельник резко падает на фоне возобновления опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать обвал спроса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 13:09 подешевел на 17% ($2,88) - до $14,06 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $20,60 за баррель, что на 3,92% ($0,84) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 60, до 378 единиц, сообщила в пятницу, 24 апреля, американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Снижение их числа наблюдалось шестую неделю подряд. Количество работающих нефтяных и газовых установок в США за минувшую неделю снизилось на 64 - до 465.

Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир и Нигерия.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство в мире будет исчерпано к июню.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".

"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.

По данным Bloomberg, на которые ссылается Saxo Bank, объем нефти, хранимой в Кушинге, достиг 60 млн баррелей. Однако "из поведения цен на истекающий в мае контракт было совершенно ясно, что остальные 16 млн баррелей уже забронированы для майских поставок", отмечают аналитики.