Минздрав планирует начать закупки средств защиты для медиков в резерв, – Степанов

Министерство здравоохранения планирует закупать средства индивидуальной защиты для медицинских работников не только для покрытия текущих потребностей, но и в государственный резерв.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кроме текущих закупок средств индивидуальной защиты, таких как костюмы биологической защиты, маски, респираторы – все то, что нужно нашим медицинским работникам, Минздрав предложил и сейчас составляет соответствующий перечень и количество, которое необходимо чтобы закупить все эти вещи в государственный резерв", – заявил Степанов.

По словам министра, наполнения государственного резерва необходимо для того, чтобы Украина была готова к возможным вспышкам эпидемий в будущем.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.