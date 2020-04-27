Бывший глава департамента ЕБРР уволился из Министерства энергетики

Кабинет министров уволил Сергея Масличенко с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №441-р обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Масличенко уволен по собственному желанию.

Масличенко был назначен заместителем главы Минэкоэнерго в ноябре 2019 года. Ранее он возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата ЕБРР.

Как сообщалось, ранее в апреле Кабинет министров на специальном закрытом заседании назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.