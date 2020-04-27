Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

За выходные 24 - 27 апреля средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась еще на 13 копеек – до 8,84 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены в консолидированной сети АЗС группы "Приват" опустились в среднем на 25-36 копоеек – до 8,35-8,22 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены на автогаз в среднем на 40 копеек – до 8,29 грн/л.

Сеть "Автотранс" понизила цену на 24 коп. – до 8,49 грн/л.

На 10 копеек автогаз подешевел в сетях "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Авантаж 7" и Motto.

Сети AMIC и Shell снизили стоимость газа на 20-25 коп. – до 8,75 и 8,99 грн/л соответственно.

Читайте также: Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

По данным участников рынка, из-за введенного карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%. При этом на начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. тонн.

За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. тонн сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.