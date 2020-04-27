Рада рассмотрит "антиКоломойский" законопроект на протяжении недели-двух, – Гетманцев

Необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект №2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух.

Об этом в ходе брифинге заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам депутата, парламентский комитет рекомендовал парламенту учесть около 300 поправок из 16,5 тысяч поданных к законопроекту.

"Ориентировочно, с учетом нормы регламента по ознакомлению депутатов с таблицей (поправок, – ред.), которая является очень большой, в зал он может попасть и быть рассмотренным на протяжении недели-двух", – сказал Гетманцев.

Депутат уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе и занять день-полтора работы парламента.

"Если мы применим специальную процедуру и законопроект будет рассмотрен за день, максимум – полтора", – добавил глава Комитета.

По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

"Некоторые существенные поправки были внесены. Например, по нотариальному засвидетельствованию во время передачи имущества от неплатежеспособного к переходному банку. Также по процедуре проведения аукционов Фонд гарантирования вкладов физических лиц", – пояснил глава комитета.

В частности, комитет предлагает исключить норму об освобождении от нотариального засвидетельствования сделки о передаче имущества от неплатежеспособного банка к переходному.

"Мы заслушали мнение рынка и авторов этих поправок и решили, что это лишнее и разрушает всю систему регистрации имущественных прав", – сказал Гетманцев.

Кроме этого, комитет счел необходимым отказаться от нормы законопроекта, которая позволяла только Фонду гарантирования вкладов отменить объявляемый им аукцион.

"Предполагалось, что даже суд не сможет отменить аукцион. Мы эту норму отменили и решили, что аукцион может отменить суд без любых ограничений. Единственное, что суд не может отменить аукцион в порядке обеспечения иска", – пояснил глава комитета.

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Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый "антиКоломойский" законопроект) и рекомендовал принять его во втором чтении.

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Регламент, который предусматривает введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка" на внеочередном заседании 30 марта. Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

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