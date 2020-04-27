Зеленский уверен в принятии "антиКоломойского" закона

Верховная Рада примет закон о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиКоломойский"), что является условием получения новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом относительно начала новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на скорое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Главы государств также согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

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Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый "антиКоломойский" законопроект) и рекомендовал принять его во втором чтении.

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Регламент, который предусматривает введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка" на внеочередном заседании 30 марта. Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон