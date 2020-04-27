Нацбанк повысил порог для контроля валютных операций в 3 раза

В связи со вступлением в силу нового закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, Национальный банк Украины (НБУ) повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №57 от 27 апреля и вступают в силу 28 апреля, передает БизнесЦензор.

"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", – сказано в сообщении.

Кроме этого, постановлением НБУ урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

"В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в декабре 2019 года. Он вступает в силу с 28 апреля 2020 года.

Среди прочего, законом введен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций, попадающая под обязательный финмониторинг, до 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.).

В то же время расширен круг СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.