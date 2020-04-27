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Нацбанк повысил порог для контроля валютных операций в 3 раза

Нацбанк повысил порог для контроля валютных операций в 3 раза

В связи со вступлением в силу нового закона о противодействии отмыванию нелегальных доходов, Национальный банк Украины (НБУ) повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №57 от 27 апреля и вступают в силу 28 апреля, передает БизнесЦензор.

"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков", – сказано в сообщении.

Кроме этого, постановлением НБУ урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

"В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в декабре 2019 года. Он вступает в силу с 28 апреля 2020 года.

Среди прочего, законом введен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций, попадающая под обязательный финмониторинг, до 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.).

В то же время расширен круг СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.

Автор: 

валюта (2221) НБУ (9374) обмін валюти (733)


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Топ коментарі
+6
А для остального народа 5000 гривен.
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27.04.2020 19:33 Відповісти
+2
Раньше без документов можно было отправить до 15000 что бы ты понимал.
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28.04.2020 01:16 Відповісти
+1
Усе вірно. 150к гривень, це вже давно не гроші в цій "зубожілій" країні.
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28.04.2020 09:33 Відповісти
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А для остального народа 5000 гривен.
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27.04.2020 19:33 Відповісти
Отправляя 5к надо только документы показать (паспорт, водительские права, ID). Я, правда, не знаю где раньше можно было деньги без документов пересылать... Так что это тоже скорее к послаблениям, тк теперь для отправки суммы менее 5к документы не нужны.
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28.04.2020 00:59 Відповісти
Раньше без документов можно было отправить до 15000 что бы ты понимал.
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28.04.2020 01:16 Відповісти
В каком месте? У меня везде доки спрашивали, даже если 100 грн отправлять
Но даже если так, то в чем проблема идентифицировать себя, конечно, если бабки не за наркоту...
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28.04.2020 01:58 Відповісти
Такому дебилу как ты наверное только и снится наркота! Ума не хватает понять, что прижимают простых людей?! Один раз заблокируют твой платеж и будешь ты бегать доказывать, что ты не террорист!
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28.04.2020 09:53 Відповісти
Бедненькие, так сложно паспорт показать. Карман отвалится.

Вы прям хотите и рыбку съесть и ни на что не сесть. С обной стороны хотите пользоваться благами ЕС, а с другой не выполнять никаких обязательств и ничего не контролировать.
Так не бывает.
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28.04.2020 17:07 Відповісти
К слову, с карты на карту вообще не надо ничего предоставлять, тк владельцы карт уже идентифицированы. А вот в назначении платежа я бы рекомендовал писать "Возвратная финансовая помощ", чтоб у финмонитринга банка вопросов не возникло.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
https://nash.live/news/economy/podatok-na-perekazi-pidtverdzhennja-koshtiv-ta-verifikatsija-jaki-normi-ne-naberut-chinnosti-28-kvitnja.html Податок на перекази, підтвердження коштів та верифікація: які норми (не) наберуть чинності 28 квітня
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28.04.2020 11:30 Відповісти
Собственно с этим всем я уже знаком. И не понимаю почему у людей вопросы и страхи возникают. По ходу люди далеки от вопросов финмониторинга и никогда не сталкивались....
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28.04.2020 17:16 Відповісти
Тупість обмеження у 5000 грн зашкалює. Ось друг з іншого міста попросив позичити йому на короткий термін 8000 грн. Про всяк випадок я переказав йому з картки на картку 4000 грн, а моя дружина 4000 його дружині. Повернення боргу буде проходити так само.
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28.04.2020 14:11 Відповісти
Еще раз. Где вы вычитали ограничения??? Вего-то при пересылке суммы больше 5к нужно документ показать. В чем ограничение? У вас нет паспорта, ид карты или прав?
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28.04.2020 17:00 Відповісти
Я перекидав онлайн, з картки на картку. Суму поділив щоби згодом податкова не потурбувала мого друга - звідки і за що. Поки зебільня бавиться різними там указами та законами, очуківати можна будь-яку х-ню.
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28.04.2020 19:57 Відповісти
Снва шаг в правильном направлении! Теперь бы еще некоторые вопросы с РРО разрулили, а то реально есть некоторые сложности.
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28.04.2020 01:00 Відповісти
Усе вірно. 150к гривень, це вже давно не гроші в цій "зубожілій" країні.
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28.04.2020 09:33 Відповісти
остался теперь главый вопрос..где взять бабла для этих операций )))
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28.04.2020 10:01 Відповісти
Класно народ будет за 5000 отчитыватся а олигархи за границу смогут по 400тыс переправлять на свои офшоры! все замечательно все великолепно сразу понятно чья страна и для кого!!
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28.04.2020 14:19 Відповісти
Можно ссылочку в законе на "отчитываться"? Там только о том, что отправитель и получатель должны быть идентифицированы. Не придумывайте
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28.04.2020 17:17 Відповісти
идентифицированы не равно отчитатся? по моему равно!!
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28.04.2020 18:17 Відповісти
Значит вы никогда не сталкивались с финмониторингом
Вот Охрименко поясняет про 5к https://youtu.be/sSUsktuCBA8?t=305
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28.04.2020 18:32 Відповісти
Мне не интересны отмазки казлофффф!! если кто то хотит знать скоко у меня в кармане денег то это токо с одной целью чтобы меня ограбить других целей я себе представить не могу!!
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28.04.2020 19:01 Відповісти

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