Прибыль управляющей ТРЦ компании Arricano упала в 5 раз

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, за 2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в понедельник, ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,2% – до $37,3 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Arricano продемонстрировал хорошие торговые результаты в 2019 году, подняв доход от аренды на 18%. Значительный прогресс был достигнут и в рефинансировании кредитов, и в получении доступа к новому капиталу для развития торгово-развлекательного центра Lukianivka, в то же время достигнуто наибольшее число арендаторов в существующем портфеле с заполняемостью 99,7%", – прокомментировала генеральный директор Arricano Анна Чуботина.

Убытки от переоценки инвестиционной недвижимости Arricano в 2019 году составили $12,2 млн по сравнению с прибылью от переоценки инвестиционной собственности в $42,25 млн годом ранее.

Согласно отчету, операционная прибыль компании в минувшем году сократилась в 5 раз по сравнению с 2018 годом и составила $12,23 млн.

"В связи с повышением обменного курса гривни к доллару США в 2019 году был отражен убыток от переоценки инвестиционной недвижимости на общую сумму $12,2 млн. Это было более чем вполне компенсировано корректировками пересчета валюты, относящимися к инвестиционной недвижимости", – говорится в отчете компании.

В результате общая справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Arricano увеличилась на 11,9% и составила $289,3 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года. Увеличение стоимости портфеля было обусловлено, главным образом, увеличением арендного дохода от операционной недвижимости.

Кроме того, чистая стоимость активов компании подскочила на 36% – до $127,9 млн, или до $1,24 на акцию.

Arricano уточняет, что на начало 2020 года она имела в распоряжении $6,9 млн свободных денежных средств по сравнению с $4,22 млн годом ранее, а объем ее задолженности незначительно вырос – до $102,4 млн с $96,5 млн.

Согласно отчету, в рамках усилий местных органов власти по борьбе с пандемией COVID-19 компании пришлось закрыть все свои пять торговых центров, что в последствии окажет значительное влияние на операционную деятельность Arricano.

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Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в столичном ТРЦ Sky Mall.

Напомним, ранее мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал принадлежащую ему опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.