Саудовская Аравия впервые купила зерно в Украине

Государственный закупщик зерна Саудовской Аравии Sago заявил в понедельник, что купил 60 тысяч тонн украинской пшеницы у инвестиционной компании Salic.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Это первая покупка Саудовской Аравией зерна за счет инвестиций в сельское хозяйство за рубежом, направленных на повышение продовольственной безопасности страны.

Саудовская Аравия, зависящая от импорта продуктов питания примерно на 80-90%, потратила деньги на покупку десятков тысяч гектаров дешевых сельскохозяйственных угодий и других сельскохозяйственных активов в других странах, чтобы укрепить свою продовольственную безопасность на протяжении более десяти лет.

Саудовская Аравия также долгое время поощряла частный сектор инвестировать в сельскохозяйственные угодья за рубежом. Указанная закупка зерна стала первым результатом в этой деятельности.

Пшеница в Украине была куплена по цене $248 за тонну, после того как 6 апреля королевство попросило частных инвесторов из Саудовской Аравии, владеющих сельскохозяйственными угодьями за рубежом, обеспечить ее примерно 10% местных потребностей в этом году. По оценкам государственного покупателя зерна, частному сектору потребуется закупить 355 тысяч тонн.

Саудовская Аравия обычно импортирует пшеницу из Соединенных Штатов, Южной Америки, Австралии и Европы.

Украинская пшеница, которую закупили, содержит от 11% до 12% белка и должна прибыть в сентябре.

В прошлом году Sago снизила свои требования к повреждению пшеницы, что позволило увеличить импорт зерна из Черноморского региона.

Первая закупка пшеницы в России была осуществлена ранее в этом месяце.

Как сообщалось, Саудовская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания SALIC владеет в Украине агрохолдингом "Континентал Фармерз Групп", который обрабатывает земли на территории пяти областей Западной Украины.

В его состав вошли выкупленный SALIC в 2018 году агрохолдинг "Мрия" и ранее принадлежащая саудовской компании Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во Львовской области.

Гендиректором объединенной компании с июня 2019 года назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора.

Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия "Агро ЛВ" и "Грейнлэнд", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

Объединенный земельный банк в обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га в четрырех областях на Западной Украине.

Саудовская SALIC после покупки агрохолдинга "Мрия" ищет зерновой терминал на Черном море.