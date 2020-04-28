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Возле США заметили простаивающие танкеры с 20 миллионами баррелей нефти

Возле США заметили простаивающие танкеры с 20 миллионами баррелей нефти

Армада из примерно 24 танкеров сосредоточилось напротив берегов Южной Калифорнии, не имея возможности для разгрузки, сообщил общеарабский телеканал "аль-Арабийя", комментируя видеоматериал, распространенный социальных сетях.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Со своей стороны агентство Bloomberg, комментируя ситуацию, сообщает, что в ёмкостях судов находится 20 млн баррелей нефти, что достаточно для удовлетворения 20% ежедневных мировых потребностей в сырье.

Это рекордное количество нефти, одновременно сосредоточенного в море напротив западного побережья США, отмечает агентство.

нафта (4855) Brent (1504)


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Нефть ушла в минус,а вместе с ней и газ. Казалось бы- покажите все преимущества "рынка" - доплачивайте потребителям за то,что они Вам помогают избавиться от неликвида(нефть,газ). Вы же не на горбу носите эти общенародные (ст.13) "энергоносители",кормившие 30 лет "реформ"?Почему нет-ведь это логично. Вот интересно-столько нефти-бери задаром-не хочу,а предлагают-берите бесплатно!..Ведь владельцы танкеров платят за пребывание в акватории порта,отгавкиваются от экологов,рискуют в шторм потерять судно,сотворить новую экологическую катастрофу в заливе (а может это так нужно,и эти танкеры специально собирают в кучу,для чего-то нам неизвестного?). А наши "эффективные частные собственники-"регуляторы " рынка,пришедшие на смену тупым коммунякам с их плановой экономикой,все вновь испеченные в 2018г "рознично-рыночные" деятели АО,ООО и пр "Рога с копытами" вцепившись зубами в халяву упорно держат цены- установленные их преступным сговором,и не видно,чтобы наши "антикоррупционные " структуры им за это делали замечания,мол нельзя так делать,нехорошо это при "рынке".. Хорошо "рыночники" проявляют сознательность-и владельцы АЗС раз в месяц снижают цены на 20 коп,чтоб умники не гавкали.Украина из дырявого бюджета,(наполняемого кредитами МВФ) платит по 800 млн.грн на "харчевание" этих структур-которые возвратили за 3 месяца 2020 г в бюджет Украины аж 14 тыс.грн. от "коррупционеров". Как то это не совсем правильно при "пандемии". Вывод; Почему Украине на халяву не наполнить нефтью хранилища? Бери-не хочу -даром же дают! Дас.
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28.04.2020 13:49 Відповісти

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