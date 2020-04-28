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Возле США заметили простаивающие танкеры с 20 миллионами баррелей нефти
Армада из примерно 24 танкеров сосредоточилось напротив берегов Южной Калифорнии, не имея возможности для разгрузки, сообщил общеарабский телеканал "аль-Арабийя", комментируя видеоматериал, распространенный социальных сетях.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Со своей стороны агентство Bloomberg, комментируя ситуацию, сообщает, что в ёмкостях судов находится 20 млн баррелей нефти, что достаточно для удовлетворения 20% ежедневных мировых потребностей в сырье.
Это рекордное количество нефти, одновременно сосредоточенного в море напротив западного побережья США, отмечает агентство.
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показати весь коментар28.04.2020 13:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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