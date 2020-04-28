Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия рынков

Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии в стране агропродовольственных рынков, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Минздрав разработал постановление, предусматривающее возобновление работы агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям", - заявил Степанов.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров примет решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу для соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Данное поручение дал президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.

Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.