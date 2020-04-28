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Польша может арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток - 2"

Польша может арестовать активы

Правительство Польши может арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" в качестве компенсации, которую Стокгольмский арбитраж присудил польской компании PGNiG, заявил заместитель министра государственных активов страны Януш Ковальский в интервью журналу Wprost.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Стокгольмский арбитраж ранее присудил компании PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд. Польская сторона просила пересмотреть контрактную цену на поставку газа, который поставлялся по газопроводу Ямал—Европа с ноября 2014 года. Она заявила, что цены были завешенными. Суд с претензиями согласился. PGNiG на днях сообщила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.

Януш Ковальский считает, что в этой ситуации лучше всего следовать жесткому сценарию изъятия компенсации. Он напомнил, что подобным образом поступил "Нафтогаз Украины", когда суд присудил компании около $3 млрд. Однако "этот путь требует дальнейших процессуальных действий".

"Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе "Газпромом" и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей", — сказал Ковальский.

Газпром (2560) Польща (2459) Північний потік (1084)


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