Нацбанк запускает долгосрочное рефинансирование для банков

Национальный банк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования на срок от 1 до 5 лет – раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

График и условия тендеров по рефинансированию утверждены решениями правления НБУ №301-рш №302-рш от 28 апреля и вступают в силу с этой даты, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

График тендеров установлено на период с 30 апреля до 30 июня 2020 года.

Таким образом, первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий – 12 июня.

Первый тендер по поддержанию ликвидности банков на срок до 90 дней состоится в ближайший четверг в связи с нерабочим днем ​​в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по обычному графику.

Ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней будет плавающей и будет равна учетной ставке Национального банка, которая с 24 апреля установлена ​​на уровне 8%.

"С целью стимулирования экономики Национальный банк решил не включать в стоимость этих кредитов фиксированную переменную (постоянную величину), установив ее на уровне нуля", – отмечается в сообщении.

Кредиты рефинансирования предоставляться путем проведения количественных тендеров без ограничения объема. Объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Национального банка, иностранная валюта, а в ближайшем будущем в этот перечень также будут включены корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.

"Благодаря очистке банковской системы в 2014-2016 годах. Сегодня у нас есть стабильный банковский сектор. Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и около $8 млрд. Это позволяет им бесперебойно обслуживать все платежи в экономике. Впрочем, мы обеспечиваем банки дополнительным инструментом для поддержания собственной ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, одновременно побуждаем их к активной кредитной поддержке бизнеса и инфраструктурных проектов", – отметил заместитель глаі НБУ Олег Чурий.

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Как сообщалось, на прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ожидает от Национального банка расширения инструментария поддержки ликвидности в банковской системе, что поможет Минфину с внутренними заимствованиями.

В свою очередь в НБУ анонсировали запуск аукционов по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет. При этом в Нацбанке признали, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций.

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В НБУ напомнили, что для противодействия негативному влиянию эпидемии и карантинных мер на экономику и финансовый сектор Национальный банк расширил поддержания ликвидности банков.

Во-первых, увеличена периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности, а также срок предоставления кредитов с 30 до 90 дней.

Во-вторых, расширен перечень приемлемого залога, который банки могут предоставлять для получения рефинансирования.

В-третьих, введены новые инструменты, в том числе - долгосрочное рефинансирование на срок от 1 до 5 лет.