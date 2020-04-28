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Кабмин ограничил выезд заробитчан за границу, – Кулеба

Кабмин ограничил выезд заробитчан за границу, – Кулеба

Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров, – ред.). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", – сказал министр.

По словам Кулебы, сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", – заявил Кулеба.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – сказал Кулеба.

Читайте также: Польский бизнес планирует организовать чартерные рейсы для украинских рабочих

Как сообщалось, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

Автор: 

мігранти (437) МЗС (254) трудова міграція (312) заробітчани (208) Кулеба Дмитро (144)


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Топ коментарі
+13
І правильно.
Ато їздяють ото по всяким Польщам заробляють там по 1500$ в місяць і потім морду кривлять коли їм вдома роботу пропонують.
Он прем'єр міністр від Найвеличнішого вже по 6000грн пропонує роботу створити. А їм все мало. Зажерлися. Виїзні візи ото треба.
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28.04.2020 13:36 Відповісти
+11
вове привет базарники передали
так ожидайте "привет" от заробитчан
после 12 отпустите как миленькие
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28.04.2020 13:20 Відповісти
+11
Кабмин ГРУБО нарушил Конституцию Украины и Права Человека.
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28.04.2020 14:43 Відповісти
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Он такой же наш как и ваш.
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28.04.2020 16:44 Відповісти
Железный занавес лайт версия? Это в соотвтетствии с каким пунктом конституции и хартии прав человека?
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28.04.2020 16:33 Відповісти
Определенный резон в позиции кабмина о выезде украинцев все же есть, однако что касается возврата своих граждан в Украину, то здесь Кулеба пиз@дит как сивый мерин. Ничего они не делают, более того, запрещают прилет чартеров раннее согласованный. В результате тысячи наших граждан застряли хрен знает где и не могут вернуться именно благодаря этим пиз@доболам.
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28.04.2020 16:43 Відповісти
так а нафиг было переться в свои "туры" когда их предупредили о карантине? поехали - сидите, живите в аэропортах. Всё правильно.
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28.04.2020 18:17 Відповісти
Тепер всім заробітчанам треба стать на біржу . Хай Кулеба платить всім за безробіття. В нього ж грошей багато. Ну що, дебіли, зробили всіх разом?
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28.04.2020 16:48 Відповісти
так пусть становятся, показывают кем и чем они официально работали и биржа им будет платить. Или стой, они никогда официально не работали???? Почему я должен со своих налогов оплачивать этих хитрожопых? Пусть сидят, как все.
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28.04.2020 18:16 Відповісти
и это правильно.
вы туда-сюда ездите, а мы из-за вас на карантине
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28.04.2020 17:02 Відповісти
мы на карантине из-за этого , Олежек, при первой же вспышке в Ухане этой заразы начали к ней готовится, а после вспышки ее в Европе нужно было всех граждан , которые приехали выдерживать 21 день в карантине и после этого провести тестирование каждого приезжего и не нужен никакой был бы карантин. Скажете для этого нужны были деньги - уверен сумма меньше чем то, что мы потеряли из-за карантина. Включите мозги.....
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28.04.2020 23:04 Відповісти
и это правильно.
вы туда-сюда ездите, а мы из-за вас на карантине
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28.04.2020 17:09 Відповісти
только не надо нам рассказывать о том, что они такие меценаты, заводят в страну 20млрд. Это бред. Основная часть этих денег - флилансеры и ИТ компании которые всегда работали и всегда получали переводы в огромных суммах, которые ниодного из заробитчан и не снились и они по прежнему работают и заводят деньги в страну! А вот все эти гастролёры завозят в основном заразу, их потом дороже будет лечить и возвращать, чем они они там перевели в конверте сюда!
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Ты даун. ИТ компании заводят валюту совсем другими путями. Как ты живешь со своими куриными мозгами? Ты дышать не забываешь?
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28.04.2020 20:42 Відповісти
объясни мне дядя, какими такими путями? Фрилансеры пользуются международными переводами такимиже как и гастеры в большиснтве своём. Или ты сделал пук в небо и убежал? Рассказывай, я жду. Какими путями? мистер КВАКИ))))
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29.04.2020 01:32 Відповісти
100% согласен - какой придурок с IT образованием и руководитель проекта заведёт суда валюту.... Открыли «филиал» компании и работают официалом максимум на 10тыщ гривасов.... И платят с них налоги.... Бугагага.... Зная ставки на разработку «продуктов» в США тупо на штуку баксов берет тут лохов которые не могут уехать .... офицалом платит им 10000 гр .... ну и в конверте баксов ..... Продукт перекидывает в филиал компании имеющей прямой контракт с заказчиком .... открыл Америку..... В Америке налоги и ни один доллар мимо не пройдёт без налогообложения..... Мнафорта посадили)))) 60 счетов все нашли))))
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29.04.2020 01:38 Відповісти
пластинку поменяй, фрилансер
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28.04.2020 21:09 Відповісти
валька, беги лепи пельмени и готовься к дефолту, для тебя вон уже оправдалово подготовили - карантин и гастеры дома сидят, нет 12млрд и не важно, что с этйо суммы меньше половина от гастеров, для тупых как ты сойдет. Жаль, правда, что тупых большинство а кто понял о чём я писал - знают, какой это бред про иссякшие потоки валюты.
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29.04.2020 01:34 Відповісти
По словам Кулебы, сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

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Кулеба, народ ще з місяць поживе без зарплати тут, то потім знесе цю владу. В Італії до речі нашим заробітчанам які сидять на карантині за березень влада дала по 600 євро, а за квітень по 800 євро. Плюс талони на їду в розмірі кілька сотень євро на місяць.
Тут куди не вийди, то одні магазини працюють, а інші ні. Працюють ті у кого власники працюють в проукратурі, МВД, СБУ...., ті інші посадовці...За кордоном карантин для всіх однаковий.
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28.04.2020 18:22 Відповісти
Тільки все простіше . неохота господарям життя платити більш-менш нормальну платню своїм робітникам. Бо як було до безвізу:
- "шо мала платня? Пошол вон! за воротами сотня бажаючих стоїть"
Після безвізу
- "шо ти мені пропонуєш такий мізер? Та я в Польщі в 3 рази більше матиму!
- вернись, вернись поговоримо"
От і хочеться знову рабів мати, що за юшку працюватимуть
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29.04.2020 08:17 Відповісти
Це так. Ніхто в Україні не хоче платити працівникам достойну платню.Хоча ціни у нас європейські на все практично.
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29.04.2020 08:37 Відповісти
кулеба скот
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28.04.2020 18:36 Відповісти
Дійсно дебіли..коли цей котел закипить та вибухне,то Коліївщина може здатися дитячою забавкою..і волання про "пукіннападьоть" вже можуть і не почути..
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28.04.2020 18:54 Відповісти
Пусть едут. Это их решение.
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28.04.2020 18:57 Відповісти
Все правильно Кулеба сказал.
Сначала стояли на границе плакали хочу домой. Теперь хочу уехать
Потерпите безмозглые, пандемия короны пройдет и можете ехать.
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28.04.2020 19:19 Відповісти
Пандемия корони не пройде ніколи. Вірніше пройде тоді коли ХТОСЬ вирішить що вигідніше аби вона пройшла.
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29.04.2020 08:20 Відповісти
А яке твоє діло куди людина їздила заробляти. Чи тобі хтось не давав Захотіла поїхала , захотіла приїхала додому. Чи тобі "залізний занавіс" більше до вподоби,чи зразу кріпосне право подавай?
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Ой, стисняюсь спрасить - а часом выезд на зароботки - не личное ли дело выезжающего?
Или его нужно самалётами за счёт бюджета?
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28.04.2020 19:43 Відповісти
личніе самолетики им дает Польша
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28.04.2020 21:10 Відповісти
Вова реально начинает зЕдалбывать
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28.04.2020 20:33 Відповісти
Собрать у фсех нафих паспорта и выдавать по решению печерского суда.
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28.04.2020 21:40 Відповісти
Правильно, Бене и Ахметке самим дешевых рабочих рук не хватает.
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28.04.2020 21:46 Відповісти
Расстрелять
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28.04.2020 22:06 Відповісти
Как в СССР.Тогда нужно было разрешение у государства просить для выезда за границу. Батрачьте, рабы, за 200 долларов на предприятиях Коломойского.
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29.04.2020 00:02 Відповісти
Говорите безвиз вам когда-то нужен был?))) Евроинтеграция?)))
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29.04.2020 00:41 Відповісти
Работать не дают ни дома , ни за границей! Слыш -ты - деньги давай!
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29.04.2020 01:33 Відповісти
пропоную діяти НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ і зразу ввести.... смертну кару за виїзд закордон!!! Ну як в Японії колись давним-давно робили! І подивіться, де сьогодні Японія! Тому... тільки смертна кара - ТІЛЬКИ ХАРДКОР!!!
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29.04.2020 05:27 Відповісти
Чому в Японії і чому давним давно Років 30-40 тому в Совдепії так було.
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29.04.2020 08:27 Відповісти
Почали торгувати людьми
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29.04.2020 08:15 Відповісти
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