Кабмин ограничил выезд заробитчан за границу, – Кулеба

Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров, – ред.). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", – сказал министр.

По словам Кулебы, сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", – заявил Кулеба.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – сказал Кулеба.

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Как сообщалось, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".