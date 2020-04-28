Кабмин ограничил выезд заробитчан за границу, – Кулеба
Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
"Действительно, есть обращения (от государств-партнеров, – ред.). Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", – сказал министр.
По словам Кулебы, сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.
"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", – заявил Кулеба.
В то же время глава МИДа подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.
"Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – сказал Кулеба.
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Как сообщалось, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.
В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".
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вы туда-сюда ездите, а мы из-за вас на карантине
вы туда-сюда ездите, а мы из-за вас на карантине
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Кулеба, народ ще з місяць поживе без зарплати тут, то потім знесе цю владу. В Італії до речі нашим заробітчанам які сидять на карантині за березень влада дала по 600 євро, а за квітень по 800 євро. Плюс талони на їду в розмірі кілька сотень євро на місяць.
Тут куди не вийди, то одні магазини працюють, а інші ні. Працюють ті у кого власники працюють в проукратурі, МВД, СБУ...., ті інші посадовці...За кордоном карантин для всіх однаковий.
- "шо мала платня? Пошол вон! за воротами сотня бажаючих стоїть"
Після безвізу
- "шо ти мені пропонуєш такий мізер? Та я в Польщі в 3 рази більше матиму!
- вернись, вернись поговоримо"
От і хочеться знову рабів мати, що за юшку працюватимуть
Сначала стояли на границе плакали хочу домой. Теперь хочу уехать
Потерпите безмозглые, пандемия короны пройдет и можете ехать.
Или его нужно самалётами за счёт бюджета?