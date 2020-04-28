Власти Черновцов возобновили работу рынков без решения Кабмина
Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании 27 апреля принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.
Как сообщает пресс-служба горсовета, за соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета, передает БизнесЦензор.
"Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв. м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические мероприятия", – сказано в сообщении.
Кроме того, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временное прекращения торговли на рынках с 20:00 до 4:00.
Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.
Напомним, Черновицкая область является лидером по количеству обнаруженых заболевших коронавирусом, по состоянию на 28 апреля в регионе зарегистрировано 1429 таких случаев.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский накануне поручил Кабинету министров принять решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу. Речь идет о разрешении работы только около 280 крупных крытых рынков по всей Украине, где есть возможность соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.
Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.
Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.
16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
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Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Правильное и своевременное решение "властей" Черновцов. Вот что значит держать нос по ветру и ориентироваться в "ситуации"(Худ.фильм "Кубанские казаки"). Надо отыскать единственного больного "короновирусом" в Украине-получите. Надо быть первыми по количеству "зараженных"-пожалуйста. Как пошла движуха фермеров,мол новый голодомор на носу -опять они впереди на лихом коне при первом намеке руководства.. Просто молодцы(серьезно). Всем областям ,да и столице надо брать пример с мужественных чиновников Черновицкой области. Непонятно,чем занимается минцифры? Сделайте виртуальную общеукраинскую доску почета "передовиков" соц..нет,кап.соревнования и вносите туда портреты лучших людей страны.Почему нет.Добился результатов-получи общенародное признание. Как то так,без обид.. Фермеры всю зиму вкалывали,чтобы наш иммунитет ,ослабленный зимнем авитаминозом,зомбо-ТВ(после наших укр. новостей с видом мэра в костюме химзащиты,всегда включаю старый добрый фильм ужасов,чтобы спокойно заснуть), и другими "нежданчиками" пополнить организм весенними витаминами.Вот правда-где фермерам продавать свою продукцию?,Ведь в интересах фермеров наши мужественные депутаты,рискуя своими жизнями "в пандемию" ,ночью принимали закон "о продаже земли" ?Разве только недоброжелателям может прийти мысль в голову что это было сделано специально для того,чтобы не давая фермерам реализовывать свою продукцию и повысив арендную плату за землю,разорить их,забрать ее за гроши,где корпорации отравят все окончательно раундапами и тиаклопридами.,превратив Украину в сплошную "зону экологического бедствия". .А что нам предлагают в супермаркетах? Ведь там 90% ядов в красочных упаковках,миллион раз об этом были сюжеты разных "контролеров" и хорошо что руководство страны в последнее время принимает правильные и взвешенные решения и их в этом надо поддержать.. Всем не болеть.
В ЕС человеку встрявшему в карантин платят по 5000 евро в месяц на фирму, и работнику до 60% от суммы з/пл погашает государсво, в США ка карту покидали людям от 1500 - до 3000 баксов !
Кабмин України що зробило падло ти ?
А я напишу що - Обмежив від сьогодні до 5000 грн карткові перекази!
Щоб ви там падли вже подавилиси тими грошима !