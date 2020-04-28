Власти Черновцов возобновили работу рынков без решения Кабмина

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета на внеочередном заседании 27 апреля принял решение о разрешении работы продовольственных рынков города во время карантина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, за соответствующее решение проголосовало большинство членов исполнительного комитета, передает БизнесЦензор.

"Решение предусматривает, что торговля продуктами питания будет осуществляться при условии обеспечения персонала и посетителей средствами защиты, в частности, респираторами или защитными масками, в том числе, изготовленными самостоятельно. В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 кв. м площади, также должны быть соблюдены другие санитарные и противоэпидемические мероприятия", – сказано в сообщении.

Кроме того, решением предусмотрено ограничение работы на продовольственных рынках города и временное прекращения торговли на рынках с 20:00 до 4:00.

Контроль за выполнением решения возложен на департамент развития горсовета.

Напомним, Черновицкая область является лидером по количеству обнаруженых заболевших коронавирусом, по состоянию на 28 апреля в регионе зарегистрировано 1429 таких случаев.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский накануне поручил Кабинету министров принять решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу. Речь идет о разрешении работы только около 280 крупных крытых рынков по всей Украине, где есть возможность соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.

Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.