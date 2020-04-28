Зеленский передал организацию поставок средств защиты для медиков Минздраву

В дальнейшем организацией поставок средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую курировал Офис президента, будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

"Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", – сказал Зеленский, обращаясь к министру здравоохранения Максиму Степанову.

В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого в последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тыс. защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", – отметил Тимошенко.

В свою очередь Максим Степанов напомнил, что Минздрав закупил 70 тысяч костюмов биозащиты за средства из резервного фонда. В дальнейшем министерство планирует использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.