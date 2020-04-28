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Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В итоге цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 – до 24,99 грн/л.

Последний раз эти розничные операторы снижали цены на топливо также на 50 копеек за литр на прошлой неделе, 23 апреля. Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.

Кроме того, 28 апреля в сети AMIC цены на все виды топлива снизились на 1 грн – до 21,83 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 22,83 грн/л за бензин А-95.

На 1-1,5 грн/л подешевели бензины "Татнефть", SKY и Motto. Сети UPG, Chipo, "Катрал" и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л.

Читайте также: Цены на бензин и дизтопливо упали за неделю почти на гривню за литр

Как сообщалось, на прошлой неделе розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Автор: 

авто (4179) АЗС (1595) бензин (1111) ціни (3544) дизпаливо (1285)


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И опять и снова реклама вышеупонянутых брендов ! Вы там чего совсем продались, незряие редакторы как бы "новостей" ?!


БРСМ - Нафта -


Средние цены на горючее на 28.04.2020
(БРСМ-Нафта™)Вид топлива
Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум
21,430.000%
Бензин А-95
19,930.000%
Бензин А-92
18,930.000%
Дизельное топливо
18,72-0.09-0.465%
Газ авто­мобильный
8,54-0.08-0.871%



UPG Україна -


Средние цены на горючее на 28.04.2020
(UPG™)
Вид топлива
Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум
25,30-0.20-0.784%


Бензин А-95
21,90-0.20-0.905%


Бензин А-92
20,90-0.20-0.948%


Дизельное топливо
19,90-0.50-2.451%


Газ авто­мобильный
8,40-0.30-3.448%
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Ждем героического снижения цен на АЗС еще на 20 коп. Все строго по законам "рынка". Нефть подешевела в 3 раза,в 5 раз,ушла в минус а наши "лохорыночники" вместо пропорционального снижения розничных цен-до 5 грн за литр в сетях АЗС,типа снижают с потугами на гривню,распиаривая эту "добродетель" как аттракцион невиданной щедрости,доказывая лишний раз свою никчемность как "регуляторов" цен.Только плановое гос.регулирование в крупном бизнесе имеет право на жизнь-отдавать "регулирование" паразитическим антиконституционным прохвостам-АО,ООО и пр "Рогам с копытами"-это угробить остатки здравого смысла в экономике.
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28.04.2020 15:27 Відповісти
Плановое госрегулирование в корумпированной стране ничего не даст. В остальном согласен.
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28.04.2020 23:27 Відповісти
И как же это выживают США, Великобритания, Канада, Германия без гос.регулирования цен на топливо?
Введете "плановое гос.регулирование" - и ОПА! бензин на АЗС мгновенно исчезнет!
А "из под полы" будут продавать по рыночной цене.
У государства всегда есть возможность делать рыночные интервенции для снижения цены.
А этот коммунистический бред про "прохвостов" прекращайте!
Переселяйтесь в ГУЛАГ - там будет вам "плановое гос.регулирование"
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29.04.2020 02:20 Відповісти
Да ладно с теми "лохорыночниками"!!!Где видос с новыми заявлениями Зе-где рассказывается,как он перетрахал всех поставщиков и обеспечил снижение цен на ГСМ?! Или хотя бы заявление премьера,о том что Зе ЛИЧНО,поручил ему снизить цены на ГСМ?! Может что то случилось с сценаристами из 95 квартала?!!!!
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Что то снижают все время а цена на бензин все равно в 2 раза дороже чем в США. Не хотят наши воры-олигофрены терять сверхприбыли
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28.04.2020 15:54 Відповісти
Цена бензина в США $1 за галлон( 4 литра).
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28.04.2020 15:56 Відповісти
Смешно....
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28.04.2020 16:31 Відповісти
Вчера 7,45 газ. Сегодня 8,05. Странное "снижение".
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28.04.2020 17:50 Відповісти

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