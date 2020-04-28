Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В итоге цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 – до 24,99 грн/л.
Последний раз эти розничные операторы снижали цены на топливо также на 50 копеек за литр на прошлой неделе, 23 апреля. Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.
Кроме того, 28 апреля в сети AMIC цены на все виды топлива снизились на 1 грн – до 21,83 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 22,83 грн/л за бензин А-95.
На 1-1,5 грн/л подешевели бензины "Татнефть", SKY и Motto. Сети UPG, Chipo, "Катрал" и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л.
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Как сообщалось, на прошлой неделе розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.
Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
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БРСМ - Нафта -
Средние цены на горючее на 28.04.2020
(БРСМ-Нафта™)Вид топлива
Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум
21,430.000%
Бензин А-95
19,930.000%
Бензин А-92
18,930.000%
Дизельное топливо
18,72-0.09-0.465%
Газ автомобильный
8,54-0.08-0.871%
UPG Україна -
Средние цены на горючее на 28.04.2020
(UPG™)
Вид топлива
Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум
25,30-0.20-0.784%
Бензин А-95
21,90-0.20-0.905%
Бензин А-92
20,90-0.20-0.948%
Дизельное топливо
19,90-0.50-2.451%
Газ автомобильный
8,40-0.30-3.448%
Введете "плановое гос.регулирование" - и ОПА! бензин на АЗС мгновенно исчезнет!
А "из под полы" будут продавать по рыночной цене.
У государства всегда есть возможность делать рыночные интервенции для снижения цены.
А этот коммунистический бред про "прохвостов" прекращайте!
Переселяйтесь в ГУЛАГ - там будет вам "плановое гос.регулирование"