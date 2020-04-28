Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В итоге цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 – до 24,99 грн/л.

Последний раз эти розничные операторы снижали цены на топливо также на 50 копеек за литр на прошлой неделе, 23 апреля. Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.

Кроме того, 28 апреля в сети AMIC цены на все виды топлива снизились на 1 грн – до 21,83 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 22,83 грн/л за бензин А-95.

На 1-1,5 грн/л подешевели бензины "Татнефть", SKY и Motto. Сети UPG, Chipo, "Катрал" и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л.

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Как сообщалось, на прошлой неделе розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.