Степанов пообещал послу Великобритании отказаться от проведения закупок через Минздрав

Руководство Министерства здравоохранения в дальнейшем не планирует продолжать практику медицинских закупок через министерство.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на встрече с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", – заявил Степанов.

Министр также заверил, что высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.