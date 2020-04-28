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Новини
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"Укрзализныця" начала поиск поставщиков 200 новых электровозов

АО "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, первый этап сбора предложений от заинтересованных поставщиков продлится до 25 мая, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или более).

В целом планируется закупить 205 новых электровозов. В том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).

При отборе поставщиков будет учитываться, как предложенный уровень локализации, так и характеристики электровозов, а также наличие предложений по финансированию сделки.

Процесс отбора начнется с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткого списка". В дальнейшем, производителям, включенным в "короткий список" будут направлены запросы предложений, которые будут содержать техническую и коммерческую части, а также критерии оценки.

С производителем, чье предложение будет определено наиболее приемлемым, планируется подписать рамочное соглашение.

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Как сообщалось, ранее в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Франция готова финансировать проект локализации производства локомотивов в Украине.

Напомним, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC).

На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.

Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.

Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

Alstom – один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

Автор: 

Укрзалізниця (4811) Франція (658) закупівлі (2656) локомотиви (110)


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Топ коментарі
+5
а сами что делать разучились?
или деньги МВФ выдали, чтобы мы их отдали за электровозы?
типа вот вам кредит - но брать будете у нас, а расплачиваться будет народ украины
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28.04.2020 17:29 Відповісти
+5
Украина не строила электровозы. У нас весь парк или Тбилисский ЭВСЗ или Новочеркасский (росия). Пассажирские - в основном чешские - ЧС. В Луганске строили тепловозы, в Днепре ремонтировали электровозы. Нужны новые технологии для производства. УЗ в условиях тендеров пытается продвинуть участие наших заводов на 30%, но в чём они смогут участвовать, не понятно.
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28.04.2020 17:42 Відповісти
+5
Нужно 1000 электровозов и новых пассажирских электричек...старый, совковый, прогнивший хлам пора менять.
Страшно смотреть особенно на местные электрички в каком ужасном состоянии они....да и на плацкартные вагоны поездов... хламище,грибковое.
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28.04.2020 17:55 Відповісти
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а сами что делать разучились?
или деньги МВФ выдали, чтобы мы их отдали за электровозы?
типа вот вам кредит - но брать будете у нас, а расплачиваться будет народ украины
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28.04.2020 17:29 Відповісти
Пригадую старий совєцький анекдот... часів крику моди на плащі "болонья"... (минулі 60-70 рр)
Заєць у дощ знайшов порваний презерватив слона і весь вліз в нього, висунувши лише голову...
Приходить додому, а зайчиха, побачивши його в такій "одежині", тут же огріла його коромислом зі словами : Сволота, зайчатам їсти нічого, а він болоньї купляє....
До чого це я... ? Так ось, вичитав...
"Укрзалізниця" почала пошук закордонних постачальників 200 нових електровозів...
Запитання:
-А звідки гроші, Карл? А коли погасите борги по з/п перед своїми залізничниками?
-Якщо в бюджеті їх забагато, то для чого недавно зробили його секвестр, обрізавши по "самі помідори" всі життєво-важливі статті?
- А що возитимемо, коли економіка пішла... різко проземлятися"?
- А якщо є гроші, то чому не в Україні вироблятимемо...чи хоча б - збиратимемо? Шмиркаль же ж обіцяв 500 тисяч нових додатковий робочих місць,
-А виробництво американських тепловозів уже освоїли, чи кожна урядова шайка бреше по-своєму?
- Чи це просто ... "заєць в болоньї"? А заробітчан. які повернулися - знову виштовхаємо для поневірянь?
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28.04.2020 22:51 Відповісти
Особливо улибнуло "заробітчан. які повернулися - знову виштовхаємо для поневірянь".після того як прочитав новину про те що не випускають людей на заробітки. А якже розпоясалось бидло звикло до зарплат 1000-1500 баксів, не хочуть 500000 робочих мість в Україні з платнею 3000 чи навіть 6000 в Україні, що колись може якось створить Шмигаль. В два а то і 4 рази більше, щоправда в гривні, але хіба не все одно.
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29.04.2020 08:01 Відповісти
Тільки все простіше . неохота господарям життя платити більш-менш нормальну платню своїм робітникам. Бо як було до безвізу:
- "шо мала платня? Пошол вон! за воротами сотня бажаючих стоїть"
Після безвізу
- "шо ти мені пропонуєш такий мізер? Та я в Польщі в 3 рази більше матиму!
- вернись, вернись поговоримо"
От і хочеться знову рабів мати, що за юшку працюватимуть
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29.04.2020 08:13 Відповісти
У нас в Украине электровозы никогда не строили. Грузовые электровозы делал Новочеркасск, а пассажирские со времен союза закупали у чехов. Украина делала тепловозы (прощай, Луганский тепловозный).
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28.04.2020 23:56 Відповісти
Да? А це тоді що - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%951 ДЕ-1 ?
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29.04.2020 00:09 Відповісти
Почитайте их объем выпуска. За 10-15 лет 80 штук. Модель устаревшая. Не без недостатков. Утюжки ДС-3 я в Киеве видел, но давно. Наверное, на приколе сейчас. Тоже мало сделали.
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29.04.2020 00:37 Відповісти
може і застаріла, можливо її можна модернізувати.
якщо нічого не робити - нічого і не буде.
Але якщо все виключно купувати - де взяти стільки валюти?
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30.04.2020 12:00 Відповісти
Ось ще - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A13 ДС3
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29.04.2020 00:14 Відповісти
Делай, тебе кто-то мешает?
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29.04.2020 12:35 Відповісти
Украина не строила электровозы. У нас весь парк или Тбилисский ЭВСЗ или Новочеркасский (росия). Пассажирские - в основном чешские - ЧС. В Луганске строили тепловозы, в Днепре ремонтировали электровозы. Нужны новые технологии для производства. УЗ в условиях тендеров пытается продвинуть участие наших заводов на 30%, но в чём они смогут участвовать, не понятно.
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28.04.2020 17:42 Відповісти
Как показал опыт Хюндаев, автосцепки, колесные пары, пантографы, аккумуляторы и куча всякой мелочевки у нас лучше хюндаевских. Когда эти запчасти поменяли на наши - хюндаи перестали каждый день ломаться.
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28.04.2020 23:48 Відповісти
Нужно 1000 электровозов и новых пассажирских электричек...старый, совковый, прогнивший хлам пора менять.
Страшно смотреть особенно на местные электрички в каком ужасном состоянии они....да и на плацкартные вагоны поездов... хламище,грибковое.
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28.04.2020 17:55 Відповісти
так еще порошенко вроде договорился что будут закупать e General Motors электровозы...или откаты заново решили ломить?))
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28.04.2020 18:17 Відповісти
General Motors делали тепловозы. Это другая песня.
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28.04.2020 23:49 Відповісти
Все деньги до копейки надо вложить в украинскую научно-техническую базу и отечественное производство.Кадры решают все- просто надо заменить "полезных идиотов" на специалистов. Справимся моментально,перейдя к плановой экономике и разогнав все ненужные и вредные паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами","харчующиеся" на закупках и "аудитах" спизженного "попередниками" вместе с "наблюдательными советами" уничтожающими суперприбыльную отрасль-железную дорогу.У нас лучшие в мире мозги и лучшие в мире специалисты,для уничтожения которых 30 лет назад опилкоголовые "демократы" и начали свои "реформо-диверсии",результаты которых мы все лицезреем-сидя у разбитого корыта . Конечно- если стране нужна реальная экономика,а не ее цифровой фейк.
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28.04.2020 18:36 Відповісти
Что ваша плановая экономика может? Только тырить ЧУЖОЕ? Модернизировать одну модель по 60 лет?
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29.04.2020 03:10 Відповісти
Что ваша плановая экономика может?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Все то,что кормило и кормит "реформо-рыночных" хитрозадых опилкоголовых деятелей- АО,ООО и пр "Рогов с копытами" , "харчующихся" на результатах "плановой экономики" уже 30 лет . К примеру ВВП Украины в 1991г состовлял 293.2 млрд.долл,а ВВП Китая - 350 млрд.долл.,т.е мы имели ВВП состовляющее 80% от уровня ВВП Китая. Китай сохранил плановую экономику и достиг в 2019г уровня ВВП 13 трлн.долл. Если бы мы сохранили плановую экономику и темпы развития то имели бы сейчас ВВП равное 10 трлн.долл(80% от 13 трлн). Сравни наше "реформо-рыночное" ВВП- (100 млрд.долл сейчас). Т.е разница в эффективности "плановой" и "рыночной" экономики -ровно в 100 раз в нашем случае в пользу плановой.Даже Д.Трамп это признал и внедряет элементы планового регулирования в экономике США... И еще ////////" Модернизировать одну модель по 60 лет?".////// Кстати еще в 1986г. , в "совке коммуняками" был создан и опробован первый в мире поезд на магнитной подушке "маглев" ТА-05.,документацию и принцип работы переняли все мировые КБ . В вагоне - 65 чел,передвигался со скоростью до 450 км/час,себестоимость 1 км-в 3 раза ниже чем в метро. А ведь все это давно могло быть и у нас,раз мы первые в мире -значит это передовые технологии,рынки сбыта,прибыль в бюджет и тд.и тп.. А с нашими "эффективными менеджерами" теми же "Рогами и копытами" скоро будем вновь ездить на паровозах,по факту..
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16.05.2020 20:16 Відповісти
А врать и манипулировать это ваше любимое занятие?))) Неужели вам нравится, когда вас в ваше вранье носом тычут?))) Меньше бы врали и приписывали такие как вы, гляди и люди бы тогда пользовались туалетной бумагой, а не газетой правда))) Когда в Китае была плановая экономика, они всех воробьев сьели... Модернизировать одну модель это двигатель от 34-ки сейчас стоит на Т-90))) Это современный МТЗ 820 с надписью на мосте МТЗ-50))) Это Москвич с тыренным у немцев довоенным двигателем от Опеля))) И насчет маглева))) https://habr.com/ru/company/mailru/blog/410545/
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16.05.2020 21:22 Відповісти
Вот это сейчас если запустить поезда дальнего следования с плацкартными вагонами, электрички "совок-" и даже хюндаи - никакую эпидемию не остановим.
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28.04.2020 19:16 Відповісти
нужно свои предприятия развивать и в них инвестировать, чтобы они делали хоть электровозы, хоть, как в Китае на магнитах. свое все разваливают и деньги отдают другим странам на изготовление! Потому и экономика в жопе!
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28.04.2020 19:25 Відповісти
А в Днепре наладить выпуск на своем же заводе не?
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28.04.2020 21:49 Відповісти
В Днепре? Там могут лить рамы, штамповать и варить кузова? У нас делают электронику, в т.ч. силовую? И какая мощность завода? Он осилит производство 200 электровозов до 2025 года? При этом не снижая график ремонта?
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28.04.2020 23:52 Відповісти
ну можна було б хоча б частину, хоча б 20 шт своїм залишити
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29.04.2020 00:05 Відповісти
Если Днепр будет делать финальную сборку и отладку, как с General Motors то глядишь, скоро сами начнем делать. А пока отстали. Да и денег у завода нет.
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29.04.2020 00:29 Відповісти
А в чому там проблема? Тєлєжкі ми робимо, рами, корпуси - збираємо. Керуюча електроніка не знаю чи роблять Крюківці самі чи закуповують на расіє. І Залишаються електро двигуни?
Що там такого що не можна взяти за основу з того що вже зроблено і довести до ума?
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30.04.2020 12:08 Відповісти
в кінці кінців можна закуповувати окремими агрегатами у того ж Дженерал Електрик чи Сименс чи Альстром і у кооперації з їхніми спеціалістами робити свої електровози?
Що заважає?
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30.04.2020 12:10 Відповісти
Ну делали же вместе с Сименс ДС3, могли бы и дальше продолжать. Там и ДС4 были на подходе - двухсистемные, на переменный и постоянный ток. И если дать денег на производство - то все осилят.
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29.04.2020 09:44 Відповісти
p.s. Государственное предприятие "Днепровский электровозный завод" сознательно банкротят с 2008 года, не давая заказы на строительство электровозов, сейчас завод занимается исключительно ремонтом электровозов.
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29.04.2020 09:53 Відповісти
в тому то і річ, що треба перетрахівать керівництво УЗД ))
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30.04.2020 12:11 Відповісти
Може перетрушувати?
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30.04.2020 12:16 Відповісти
це па-беларуські
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30.04.2020 14:59 Відповісти
Ищу приятный откат!!!!
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28.04.2020 22:54 Відповісти
Я даже не думал, что у нас такой процент электротяги на переменном токе. Интересно, только ЮЖД осталась на постоянном или еще какая-то дорога?
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28.04.2020 23:54 Відповісти
який сенс використовувати в межах однієї країни 2 типи тяги? Хтось знає?
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29.04.2020 00:04 Відповісти
Традиция. Первые ЖД электрифицировались на постоянном токе. Точно знаю, что в их числе ЮЖД. Новые - на переменном, т.к. он лучше и экономичнее. А теперь представьте, если мы захотим поменять тип тока на ЮЖД. Это надо будет выстроить новые подстанции и в один момент старое отключить, новое подключить и в один момент заменить все электровозы и электрички в Харькове и вокруг него, от Полтавы до... вот на юге не знаю границ ЮЖД.. Представили сумму? И куда девать старые, постоянного тока?
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29.04.2020 00:34 Відповісти
Ни современных электровозов, ни тепловозов, а тут еще и эта проблема?
И за что только профильные министры много лет получали большие зарплаты и огромные премии?
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29.04.2020 08:37 Відповісти
Почитайте https://traffic.od.ua/blogs/antonlyagushkin/1216888 вот здесь . Там и для меня много нового.
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29.04.2020 08:46 Відповісти
є ж 2 системні електровози.
Просто всі нові для ЮЖД (яка повинна зватись до речі ПСЖД) закуповуємо 2 системні електровози.
Ділянки, що потребують ремонту або реконструкції переводимо на змінну напругу і так поступово переводимо всіх на одну систему
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30.04.2020 12:03 Відповісти
Крюківський вагонобудівний -підприємство, що 100% може організувати локалізацію виробництва, навіть на початку в обсязі не меньше 50%. Якщо влада хоче забезпечити робочі місця в Україні, а українських робітників зарплатнею, то зверніть увагу, що в державі вже є дійсно европейський бренд, якому під силу такі проекти. Це неонаразово вже підтверджувалось. Чи знову будемо лобіювати хюндаї та шкоди?
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29.04.2020 09:57 Відповісти
Ну да, ЗЕля обеспечит. Щасссс.
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29.04.2020 10:42 Відповісти
"Сіменсу" - лише по губах помазати.
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29.04.2020 11:17 Відповісти
Годами не одного электровоза не заказывали, и ни кто за это не одной посадкой не ответил, только премии по 10 милл.получают,а теперь зразу 200 электровозов понадобылось и догадаться не сложно, что Украина своим спросом будет кормить иностранцев из бюджета из карманов народа вместо того, что бы политики, которых избрали в руководство страны развивало производство в стране, давая средства выжить народу на то Мы и избираем руководство, а они разворовывают страну своими "схемами"тысячами способов , загоняя население в долги, воруя будущее .
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29.04.2020 11:32 Відповісти
А тепловозы в Америке уже закупили?
Где деньги, Зин?
Подозреваю что всё это тупо в долг. Который придётся отдавать Украине.
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29.04.2020 11:46 Відповісти

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