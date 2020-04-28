"Укрзализныця" начала поиск поставщиков 200 новых электровозов
АО "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.
Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, первый этап сбора предложений от заинтересованных поставщиков продлится до 25 мая, передает БизнесЦензор.
Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или более).
В целом планируется закупить 205 новых электровозов. В том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).
При отборе поставщиков будет учитываться, как предложенный уровень локализации, так и характеристики электровозов, а также наличие предложений по финансированию сделки.
Процесс отбора начнется с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткого списка". В дальнейшем, производителям, включенным в "короткий список" будут направлены запросы предложений, которые будут содержать техническую и коммерческую части, а также критерии оценки.
С производителем, чье предложение будет определено наиболее приемлемым, планируется подписать рамочное соглашение.
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Как сообщалось, ранее в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Франция готова финансировать проект локализации производства локомотивов в Украине.
Напомним, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC).
На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.
Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.
Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.
Alstom – один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.
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или деньги МВФ выдали, чтобы мы их отдали за электровозы?
типа вот вам кредит - но брать будете у нас, а расплачиваться будет народ украины
Заєць у дощ знайшов порваний презерватив слона і весь вліз в нього, висунувши лише голову...
Приходить додому, а зайчиха, побачивши його в такій "одежині", тут же огріла його коромислом зі словами : Сволота, зайчатам їсти нічого, а він болоньї купляє....
До чого це я... ? Так ось, вичитав...
"Укрзалізниця" почала пошук закордонних постачальників 200 нових електровозів...
Запитання:
-А звідки гроші, Карл? А коли погасите борги по з/п перед своїми залізничниками?
-Якщо в бюджеті їх забагато, то для чого недавно зробили його секвестр, обрізавши по "самі помідори" всі життєво-важливі статті?
- А що возитимемо, коли економіка пішла... різко проземлятися"?
- А якщо є гроші, то чому не в Україні вироблятимемо...чи хоча б - збиратимемо? Шмиркаль же ж обіцяв 500 тисяч нових додатковий робочих місць,
-А виробництво американських тепловозів уже освоїли, чи кожна урядова шайка бреше по-своєму?
- Чи це просто ... "заєць в болоньї"? А заробітчан. які повернулися - знову виштовхаємо для поневірянь?
- "шо мала платня? Пошол вон! за воротами сотня бажаючих стоїть"
Після безвізу
- "шо ти мені пропонуєш такий мізер? Та я в Польщі в 3 рази більше матиму!
- вернись, вернись поговоримо"
От і хочеться знову рабів мати, що за юшку працюватимуть
якщо нічого не робити - нічого і не буде.
Але якщо все виключно купувати - де взяти стільки валюти?
Страшно смотреть особенно на местные электрички в каком ужасном состоянии они....да и на плацкартные вагоны поездов... хламище,грибковое.
Що там такого що не можна взяти за основу з того що вже зроблено і довести до ума?
Що заважає?
И за что только профильные министры много лет получали большие зарплаты и огромные премии?
Просто всі нові для ЮЖД (яка повинна зватись до речі ПСЖД) закуповуємо 2 системні електровози.
Ділянки, що потребують ремонту або реконструкції переводимо на змінну напругу і так поступово переводимо всіх на одну систему
Где деньги, Зин?
Подозреваю что всё это тупо в долг. Который придётся отдавать Украине.