Минфин разместил облигации внутреннего займа на 9,8 миллиарда
После нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, возобновив аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
По итогам проведенного во вторник, 28 апреля, аукциона Минфин привлек в госбюджет 9,83 млрд грн благодаря размещению краткосрочных ценных бумаг в гривне и долларе США, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В частности, трехмесячные гривневые ОВГЗ были размещены на 5,38 млрд грн со средневзвешенной ставкой доходности 11,24%.
Номинированные в долларе США облигации сроком обращения 6 месяцев были размещены на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев – на $111,1 млн под 3,5%.
Как сообщалось, последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта. На них средневзвешена ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения – 10% годовых, трехмесячных долларовых – 3% годовых.
Две недели назад Минфин отмечал, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла.
В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.
Кроме этого, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о проведении с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.
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