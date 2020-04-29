Цены на нефть поднялись на 14%

Цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду почти на 14% ($1,70) - до $14,04 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $21,30 за баррель, что на 4,1% ($0,84) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае.

На этом фоне цена нефти WTI с поставкой в конце года во вторник была $27-28.

В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.