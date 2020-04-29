Налоговую может возглавить Катеринчук и чиновники времен Януковича, – СМИ

На должность главы Государственной налоговой службы после увольнения Сергея Верланова претендуют более 40 человек, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В то же время, в базе электронных деклараций по состоянию на 28 апреля были зарегистрированы декларации шести кандидатов.

В частности, на пост главы ГНС претендуют народный депутат четырех созывов, глава "Европейской партии" Николай Катеринчук, налоговики со стажем Василий Поезд и Герман Андес, бизнесмены Дмитрий Иванов и Дмитрий Алексеенко, а также Елизавета Рошоурова.

Николая Катеринчука трижды избирали народным депутатом: в 2002, 2006, 2007 и 2012 годах. В Верховной Раде четвертого, пятого и шестого созывов он был членом фракции "Нашей Украины", а в Раде седьмого созыва входил во фракцию "Батькивщины". С 2007 года возглавляет "Европейскую партию Украины".

В 2005 году Катеринчук в течение нескольких месяцев был первым заместителем главы Государственной налоговой администрации. В Раде шестого созыва занимал должность заместителя налогового комитета.

В декларацию Катеринчук внес ряд объектов недвижимости, произведения искусства, швейцарские часы, почти 5 млн гривен доходов от предпринимательской деятельности в 2019 году, банковские счета, 780 тысяч долларов, 27,8 тысяч евро и 450 тысяч гривен наличных сбережений и т.д.

Василий Поезд возглавлял Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия фискальных служб. 20 февраля он подал декларацию в связи увольнением из Государственной фискальной службы.

Как сообщает "Украинская правда", в 2012 году Поезд руководил обысками в интернет-магазине Rozetka. Компанию обвиняли в неуплате налогов, но ее основатель Владислав Чечеткин заявлял тогда о попытке рейдерского захвата бизнеса "Семьей" Виктора Януковича. И действия налоговиков связывал именно с этим. Впоследствии Чечеткин публично принес налоговикам извинения, а Rozetka доплатила 5 млн гривень налогов.

В 2017 году Поезд победил в конкурсе, для которого сам составлял ситуативные задачи. По данному факту СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киева зарегистрировали уголовное производство, проводились обыски. Но следствие зашло в тупик, а Поезд успешно продолжил работу.

Герман Андес, как и Василий Поезд, - налоговик со стажем. Оба они претендуют еще и на пост заместителя главы ГНС.

В 2012 году Андес занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий киевской налоговой.

Андес задекларировал земельные участки в Киеве общей площадью более 15 га, недвижимость в столице, дорогие часы и кредит более чем на 73 млн гривень под залог упомянутых участков.

Предприниматель Дмитрий Алексеенко связан с налоговыми органами: в 2014-2016 годах он возглавлял общественный совет при Государственной фискальной службе, а пред этим был членом общественных советов при Налоговой службе, Министерстве доходов и сборов и Фонде госимущества.

Алексеенко является бенефициаром трех аудиторских компаний и членом Федерации бухгалтеров и аудиторов. Согласно декларации, в 2019 году он заработал немногим более 100 тысяч гривень.

Предприниматель Дмитрий Иванов зарегистрирован в Чернигове. Согласно декларации, он является совладельцем компании, которая специализируется на производстве лакокрасочных материалов.

Елизавета Рошоурова внесла в декларацию жилую недвижимость и автомобиль. Какие-либо доходы кандидата и членов семьи в декларации не указаны. В 2019 году она подавала декларацию как кандидат на должность государственного эксперта в группе по евроинтеграции при Министерстве финансов.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.