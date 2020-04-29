Государственная зерновая компания запустила четыре мукомольных комплекса

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины запустила в апреле в работу четыре мукомольные комплексы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПЗКУ сообщает БизнесЦензор.

Запущены Кролевецкий КХП (Сумская область), Черняховский элеватор (Житомирская область), Львовский КХП и Тернопольский КХП.

"Сейчас предприятия работают на полную плановую мощность, на сегодня переработали более 10 тыс тонн пшеницы, из которой изготовлено свыше 7 тыс тонн муки", - сообщает ГПЗКУ.

ГПЗКУ сообщает, что мука с этих предприятий идет исключительно на внутренний рынок, на хлебокомбинаты и хлебозаводы для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочную продукцию.

В планах корпорации на май - продолжить производство пшеничной муки на обозначенных мощностях, а также запустить производство ржаной муки в одном из своих предприятий.

В активы ГПЗКУ входят 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1000 тонн готовой продукции в сутки.