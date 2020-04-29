Операторы ГТС Украины и Венгрии запускают виртуальный реверс газа

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили новое соглашение о взаимодействии, которое предполагает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения – "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" – в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня новый прорыв – мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина – Венгрия в одну виртуальную, которая включает в себя две физические", – сообщил Макогон.

По словам главы Оператора ГТС, это позволит упростить доступ к мощностям для поставок газа на границе для трейдеров.

"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировка газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа", – отметил Макогон.

Глава компании добавил, что достигнутая договоренность также позволит значительно увеличить мощности по импорту газа.

"Теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса. Например, сегодня можно было бы импортировать дополнительно 20 млн кубометров, это те объемы, которые сегодня идут транзитом через Украину в Венгрию", – пояснил Макогон.

Кроме того, создание виртуальной точки на границе предоставит операторам ГТС двух стран гибкость в планировании физических потоков.

"Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях – происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", – добавил Макогон.

Новые правила начинают работать с 1 мая.

Как уточнили в пресс-службе ОГТСУ, объединение существующих точек межгосударственного соединения на границе Украины и Венгрии стало возможным лишь в 2020 году, поскольку 1 января 2020 года единые бизнес-правила начали применяться в обеих точках межгосударственного соединения – "Берегово" и "Берегдароц".