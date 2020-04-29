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Минэкоэнерго сократило прогноз производства и потребления электроэнергии

Минэкоэнерго сократило прогноз производства и потребления электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной электроэнергии.

Соответствующий документ и.о. министра Ольга Буславец подписала 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

Как отмечается в сообщении, среди прочего новый энергобаланс направлен на обеспечение устойчивой работы угледобывающего сектора, поскольку из-за скопления на складах рекордных запасов угля большинство шахт остановлены.

"Обновленный прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы… предусматривает пропорциональное снижение производства электрической энергии атомными, гидро- и тепловыми электростанциями, а также скорректированный прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", – сказано в сообщении.

"Почти без изменений оставлена доля производства ТЭЦ, которые выполняют функцию по обеспечению теплоснабжения в отопительный сезон", – отмечают в министерстве.

Обновленным балансом производство электроэнергии в 2020 году предусмотрено в объеме 143,09 млрд кВт-ч, тогда как в утвержденном 13 марта 2020 году энергобалансе он был заложен в объеме 152,11 млрд кВт-ч.

При этом ожидается сокращение потребления электроэнергии на 6,2%, по сравнению с предыдущим годом, – до 139,16 млрд кВт-ч. Ранее прогнозировалось потребление на уровне 147,52 млрд кВт-ч.

В обновленном балансе генерация ТЭС прогнозируется в объеме 38,87 млрд кВт-ч тогда как ранее ожидалось 42,13 млрд кВт-ч.

Производство ТЭЦ запланировано в объеме 11,11 млрд кВт-ч, по сравнению с 11,06 млрд кВт-ч ранее.

Производство ГЭС составит 4,85 млрд кВт-ч (ранее – 5,09 млрд кВт-ч) , ГАЭС – 1,5 млрд кВт-ч (ранее – до 1,26 млрд кВт-ч).

Прогнозное производство электроэнергии на АЭС снижено до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

В то же время плановое производство электроэнергии из альтернативных источников составит 11,38 млрд кВт-ч, тогда как ранее планировалось в объеме 10,28 млрд кВт-ч. В том числе ВЭС произведут 3,86 млрд кВт-ч (ранее планировалось 3,95 млрд кВт-ч), СЭС произведут 6,67 млрд кВт-ч (ранее – 5,48 млрд кВт-ч).

Импорт электроэнергии в 2020 году запланирован в объеме 5,11 млрд кВт-ч, в том числе 4,9 млрд кВт-ч из стран ЕС. Из России и Беларуси до конца года импорт возобновлять не планируется.

Экспорт электроэнергии запланирован в объеме 6,98 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Автор: 

ТЕС (677) Енергоатом (1209) ДТЕК (1361) Зелений тариф (333) Електрика (1240) Мінекоенерго (58)


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Топ коментарі
+7
Зашибись бл***!!!. Сократим производство дешовой атомной енергии, вместо нее будем развивать дорогую ветроенергию Ахметова и засерать окружающую среду угольными ТЕС того же Ахметова потому что у нас угля некуда девать. Такое придумать мог только ***** для уничтожения Украины и економики. Вы еще отмените городские автобусы и вместо них введите мерседесы и теслы-такси, по вашей же логике.
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29.04.2020 14:51 Відповісти
+2
В целом же, проиграют ВСЕ: население(да и не только оно) платить по заоблачным тарифам не сможет. И тот же Ахметов желаемое не получит: денег нет. Государственный Энергоатом загонят в глубокую долговую яму, со всеми вытекающими. Закономерный финал: в конечном счете вся отрасль накроется медным тазом.
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30.04.2020 00:03 Відповісти
+1
А чего вы ожидали.
Назначение ВРИО министра энергетики Ольги Буславец, которая ранее работала в ДТЭК Ахметова говорит об одном? власть Зе намерена дружить и помогать прежде всего олигархам
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29.04.2020 23:48 Відповісти
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Зашибись бл***!!!. Сократим производство дешовой атомной енергии, вместо нее будем развивать дорогую ветроенергию Ахметова и засерать окружающую среду угольными ТЕС того же Ахметова потому что у нас угля некуда девать. Такое придумать мог только ***** для уничтожения Украины и економики. Вы еще отмените городские автобусы и вместо них введите мерседесы и теслы-такси, по вашей же логике.
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29.04.2020 14:51 Відповісти
Еще один дурилка, только недавно годовщину трагедии на ЧАЕС отмечали. Пишу и буду писать, вы паразиты на теле планеты, за червонец удавитесь! Загадили планету, кароновирусы, глобальные потепления, от таких как вы планета стремится избавится. Кончайте нуть! Если вам пох, то детям и внукам нет! Планету спасать нужнр!
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29.04.2020 20:17 Відповісти
катастрофу в Чєрнобилє устроілі вайєннийє
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29.04.2020 23:09 Відповісти
в нашем городкє так і сдєлалі - маршруток нєт совсєм - тіпа, нікому нє нужни, зато таксі - с дєсяток кантор - машин сто по центру стоіт - ждут клійєнта. Только посадка 20грн
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29.04.2020 23:08 Відповісти
Так,для вас- 1мвт электроэнергии это почти 1000000 тонн угля, если закрыть энергоблоки АЭС, то воспроизводить разницу значительно дороже будет....сами догадаетесь кто,
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29.04.2020 22:11 Відповісти
Что то у вас с нолями разгон большой. Для выработки 1 МВт*ч электроэнергии нужно порядка 300-400 кг угля. То есть для поддержания этой мощности в год - 8760 Мвт*ч - максимум 3500 т
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29.04.2020 23:19 Відповісти
то есть, для выработки 38,87 млрд кВт-ч на угольных ТЭС понадобится около 14,5 млн. т угля
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29.04.2020 23:23 Відповісти
сжигать уголь - шо топіть асігнаціямі
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29.04.2020 23:06 Відповісти
В оригинале про нефть, хотя углехимия тоже вещь полезная для экономики, хоть и вредная для природы
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29.04.2020 23:20 Відповісти
У АЕС есть срок эксплуатации, и он жестко ограничен. Их НЕЛЬЗЯ останавливать, они должны оттарабнить на полную мощность 25+15 лет и быть законсервированы.
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29.04.2020 23:37 Відповісти
А чего вы ожидали.
Назначение ВРИО министра энергетики Ольги Буславец, которая ранее работала в ДТЭК Ахметова говорит об одном? власть Зе намерена дружить и помогать прежде всего олигархам
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29.04.2020 23:48 Відповісти
Пошла разнарядка государственному Энергоатому о полной остановке трёх (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС.
«Зачем?» - спросите вы. Остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком «зелёном» тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции... правильно, тоже Ахметова.
Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации. Нормально, да?
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/3709265032477471
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29.04.2020 23:50 Відповісти
В целом же, проиграют ВСЕ: население(да и не только оно) платить по заоблачным тарифам не сможет. И тот же Ахметов желаемое не получит: денег нет. Государственный Энергоатом загонят в глубокую долговую яму, со всеми вытекающими. Закономерный финал: в конечном счете вся отрасль накроется медным тазом.
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30.04.2020 00:03 Відповісти

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