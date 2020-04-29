Минэкоэнерго сократило прогноз производства и потребления электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной электроэнергии.

Соответствующий документ и.о. министра Ольга Буславец подписала 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

Как отмечается в сообщении, среди прочего новый энергобаланс направлен на обеспечение устойчивой работы угледобывающего сектора, поскольку из-за скопления на складах рекордных запасов угля большинство шахт остановлены.

"Обновленный прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы… предусматривает пропорциональное снижение производства электрической энергии атомными, гидро- и тепловыми электростанциями, а также скорректированный прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", – сказано в сообщении.

"Почти без изменений оставлена доля производства ТЭЦ, которые выполняют функцию по обеспечению теплоснабжения в отопительный сезон", – отмечают в министерстве.

Обновленным балансом производство электроэнергии в 2020 году предусмотрено в объеме 143,09 млрд кВт-ч, тогда как в утвержденном 13 марта 2020 году энергобалансе он был заложен в объеме 152,11 млрд кВт-ч.

При этом ожидается сокращение потребления электроэнергии на 6,2%, по сравнению с предыдущим годом, – до 139,16 млрд кВт-ч. Ранее прогнозировалось потребление на уровне 147,52 млрд кВт-ч.

В обновленном балансе генерация ТЭС прогнозируется в объеме 38,87 млрд кВт-ч тогда как ранее ожидалось 42,13 млрд кВт-ч.

Производство ТЭЦ запланировано в объеме 11,11 млрд кВт-ч, по сравнению с 11,06 млрд кВт-ч ранее.

Производство ГЭС составит 4,85 млрд кВт-ч (ранее – 5,09 млрд кВт-ч) , ГАЭС – 1,5 млрд кВт-ч (ранее – до 1,26 млрд кВт-ч).

Прогнозное производство электроэнергии на АЭС снижено до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

В то же время плановое производство электроэнергии из альтернативных источников составит 11,38 млрд кВт-ч, тогда как ранее планировалось в объеме 10,28 млрд кВт-ч. В том числе ВЭС произведут 3,86 млрд кВт-ч (ранее планировалось 3,95 млрд кВт-ч), СЭС произведут 6,67 млрд кВт-ч (ранее – 5,48 млрд кВт-ч).

Импорт электроэнергии в 2020 году запланирован в объеме 5,11 млрд кВт-ч, в том числе 4,9 млрд кВт-ч из стран ЕС. Из России и Беларуси до конца года импорт возобновлять не планируется.

Экспорт электроэнергии запланирован в объеме 6,98 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.