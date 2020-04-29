Fitch ухудшил прогнозы по кредитным рейтингам для семи украинских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Приватбанка", "Укргазбанка", "Креди Агриколь Банка", "ПроКредит Банка", "Правэкс Банка" и "ПУМБа" (все – Киев) на уровне "В", но пересмотрело прогноз рейтингов первых семи с "позитивного" на "стабильный", а последнего – со "стабильного" на "негативный"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.
"Рейтинговые действия последовали за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины на "стабильный", – поясняется в сообщении.
Аналитики отметили, что стабильный прогноз по РДЭ семи банков отражает потенциальную поддержку со стороны государства или иностранных акционеров, а также восприятие Fitch страновых рисков Украины.
Вместе с тем прогноз РДЭ "ПУМБа" отражает ожидания Fitch в отношении краткосрочного давления на финансовый профиль банка в связи с экономическим шоком, вызванным пандемией.
В сообщении уточняется, что Fitch пересмотрел прогноз РДЭ украинских банков, поскольку ожидает, что на эффективности их деятельности скажутся экономический спад, снижение активности клиентов и доходов населения из-за роста безработицы, сокращение денежных переводов, а также валютное давление – с начала марта гривня упала на 11%, агентство ожидает ее снижения за текущий год на 25%.
"Мы ожидаем, что предоставление банкам дополнительной ликвидности, как было объявлено центральным банком, и временное регулирование должно помочь им управлять проблемными кредитами. Однако считаем, что риски для кредитного профиля банков значительно возросли", – отмечают аналитики.
Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".
"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечало Fitch.
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