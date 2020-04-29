Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС в среду, 29 апреля, опустилась еще на 13 копеек – до 8,54 грн/л, а в ряде сетей цены упали ниже 8 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть АЗС "Приват" снизила цены на 17-24 копеек за литр – до 7,93-7,94 грн/л. Самые низкие цены газа в сети АЗС группы "Приват" наблюдаются в Суммах – 6,95 грн/л.

Сеть "Параллель" уменьшила цены в среднем на 50 копеек – до 8,49 грн/л.

SOCAR снизила цену на 36 коп. – до 9,38 грн/л.

Кроме того, на 5-30 копеек за литр автогаз подешевел в сетях Shell, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Род-Ник", "Авантаж 7", SUN OIL, Mango.

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По данным участников рынка, из-за введенного карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%. При этом на начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. тонн.

За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. тонн сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.