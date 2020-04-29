Кабмин предложил предоставить гарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса

Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, поддержал изменения в законодательство, которые предусматривают предоставление пострадавшему от введения карантинных мер малому и среднему бизнесу доступа к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы понимаем, что малый и средний бизнес не имеет достаточного запаса прочности. Именно этим людям мы должны помогать и сегодня рассмотрели вопрос об упрощении процедур для поддержки предпринимателей. Правительство предложило изменения, которые позволят получать кредиты в банках под государственные гарантии", – сказал премьер.

Глава правительства пояснил, что даже если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства.

Изменениями в законодательство предусмотрено, что гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулам кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами.

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Условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий Кабмин утвердит после внесения парламентом соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины и закон о государственном бюджете на 2020 год.

При этом возврат кредитов будет гарантироваться путем предоставления соответствующего имущественного обеспечения выполнения обязательств перед банком-кредитором.