Глава Оператора ГТС предложил российскому "Газпрому" хранить газ в Украине

Российский "Газпром" может подписать договор на хранение газа в украинских хранилищах на общих основаниях.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

Глава компании напомнили, что в прошлом году европейские компании уже закачали для хранения в украинские ПХГ более 2,4 млрд куб. м газа.

Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности. "Газпром" тоже может хранить газ в украинских ПХГ. Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около $10 за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа)", – сказал Макогон.

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Глава Оператора подчеркнул, что украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, при этом "Газпром" сейчас не использует в полной мере предусмотренные контрактом объемы транзита газа, а значит мог бы уже начать закачивать его в хранилища.

"Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", – добавил Макогон.