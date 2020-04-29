Верховный суд признал незаконными претензии к строительству Taryan Towers

Верховный суд Украины признал незаконными все претензии Министерства культуры Украины в отношении компании-застройщика "Позняки-Жид-Буд" в отношении строительства комплекса Taryan Towers.

Об этом говорится в заявлении Taryan Group, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, высшая судебная инстанция подтвердила необоснованность претензий Министерства культуры к застройщику и своим постановлением признала незаконными и отменила все предписания Министерства культуры в отношении объекта.

Также Верховный суд Украины подтвердил отсутствие у Киева должным образом утвержденного исторического ареала, что давало заинтересованным лицам возможность манипуляции с целью саботажа строительства большого количества объектов.

"Мы одержали очень важную победу. Считаю, что такое решение – не точечная победа нашего бизнеса, это прецедент для строительного рынка Украины", – заявил основатель и собственник Taryan Group Артур Мхитарян.

Бизнесмен напомнил, что год назад принял решение отстаивать позицию компании в суде и подтвердить безосновательность претензий бывших чиновников Минкульта, на которых был построен шантаж.

"Год назад я не пошел на поводу у вымогателей и публично заявил об этом. Тогда мы приняли решение отстаивать нашу позицию до последней инстанции. Вот, наконец, спустя год Верховный Суд окончательно признал нашу правоту", – добавил Мхитарян.

По словам бизнесмена, Киеву нужен четко определенный исторический ареал, защищенный государством, который должен определяться на основании здравого смысла и интересов города.

"Не по принципу "чем больше поставим границу, тем больше сможем вымогать", а на основании здравого смысла и интересов города. Особенно это понятно в случае с Taryan Towers, строительство которых идет на территории бывшего завода, в непосредственной близости к современной плотной высотной застройке, а не в исторической части города", – отметил Мхитарян.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Артур Мхитарян выступил с обращением к президенту Украины Петру Порошенко о колоссальном давлении и шантаже, которому он подвергся со стороны СБУ и Минкульта, саботирующего выдачу согласований на строительство нескольким десяткам девелоперских компаний. По его словам, за отказ от преследования и блокирования строительного проекта от него требовали $1 млн или квартиры в строящемся элитном жилом комплексе на столичном Печерске.

Позже СБУ отказалась от претензий к девелоперу, а Кабмин заявил об изменении системы надзора над бизнесом.