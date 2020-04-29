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Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль

Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль

Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", – заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, сегодня власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, ноукраинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

Автор: 

Кабмін (7811) мігранти (437) трудова міграція (312) міграція (218) заробітчани (208)


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Топ коментарі
+24
так они вызначелись . поздравляю нас -мы теперь рабы
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29.04.2020 19:20 Відповісти
+14
Легкость, с которой наши политики запрещают уезжать на заработки, не отдавая себе отчета в том, что это жизненно важно для сотен тысяч украинских семей, объясняется очень просто: люди, находящиеся у власти, совершенно искренне не понимают, что для того, чтобы жить, человеку требуется работать. Они судят по себе, поэтому имплицитно предполагают, что все эти заробитчане, которые рвутся куда-то на чужие поля, делают это просто так, от нечего делать. То, что деньги появляются не из воздуха, не из чужого кармана, не из щелей государственной казны - в головы наших политиков не укладывается абсолютно.
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29.04.2020 20:36 Відповісти
+13
Ахметову не хватает дешевой рабсилы, поэтому его ставленник получил указание никого не выпускать.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
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От дебіли, то вони забороняють, то самі організовують виїзд із України. Визначтесь вже нарешті тормози!
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29.04.2020 19:08 Відповісти
совок из головы страны победившего социализма нужно выкинуть только новой метлой)
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30.04.2020 06:43 Відповісти
так они вызначелись . поздравляю нас -мы теперь рабы
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29.04.2020 19:20 Відповісти
Крепостное право официально возвращено.
С помощью QR кодов и цифровой идентификации биологические субъекты с порядковым номером будут управляться и направляться на утилизацию.
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29.04.2020 20:13 Відповісти
А брукивку стоя раком за 6 тыс хто им будет к земле прибивать?
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29.04.2020 20:21 Відповісти
голосовавшие за них зебилы будут прибивать
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30.04.2020 09:11 Відповісти
Ахметову не хватает дешевой рабсилы, поэтому его ставленник получил указание никого не выпускать.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AuKJjUsLgOU
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29.04.2020 19:30 Відповісти
******** ему надо выходить вламывать, а не петиции строчить
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30.04.2020 05:13 Відповісти
Правильно! Официальное оформление даёт право на пенсию от работодателя, а не Родину доить!
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29.04.2020 20:04 Відповісти
и не только пенсии а и прочие наши скудные блага типа медицины , субсидий и т.д. т.п.
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30.04.2020 00:15 Відповісти
Вот именно.
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30.04.2020 11:05 Відповісти
что то ты ерунду понес! какие гарантии у человека, что он до пенсии доживёт? за медицину и скудные благо тоже помолчите. и не право какого то шмыгаля решать куда мне ехать. пусть конституцию на которой нелох клялся почитают! а то читают одни ценники на европейскоё жильё! и вам товарищи ТутАхламон и амфаш этого не знать! загибается по тихому ваш гарант

1
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30.04.2020 11:57 Відповісти
Бессмысленный набор слов. Тебе на голову сегодня вечером может упасть кирпич и ты не доживёшь до завтра. Это раз. Два - ты вообще рассуждаешь о том, чего не понимаешь. Речь идёт не о частных поездках, а о государственных усилиях.
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30.04.2020 14:39 Відповісти
Прежде чем писать высеры, надо изучать ситуацию. Во всех странах Европы (подчеркиваю ВО ВСЕХ) контролируется легальность трудоустройства, даже если это несколько дней. В конце года работник получает сводку о заработке (в Польше PIT-11). С этого заработка во время работы идут отчисления также в пенсионный фонд данной страны. Усли в нем насобирается так называемый "начальный капитал" будешь получать пенсию этой страны. Если нет, то существую согласованные правительствами справки (в Польше см. https://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-UA-1-4.477.pdf/021d2871-c491-4a67-9575-3835255c6380), благодаря которым накопленные средства идут в зачет к украинской пенсии. Вот этим должно заниматься правительство, а не накладывать зеленую лапу на организаторов выездов. Но в правительстве сидят зеленые бараны, такие себе нямфарши, как ты, которые вместо того, чтобы пополнять пенсионный фонд с других стран, скулят о надоях Родины...
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30.04.2020 08:34 Відповісти
Слышь ты, Скабеенко, преде чем писаить высеры - изучи ситуацию.
""Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев",
Понял, придурок? Способствовать ЛЕГАЛЬНОМУ трудоустройству.
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30.04.2020 11:11 Відповісти
Дорогой Срамфарш! Ты настолько туп, что не в состоянии был прочитать в моем сообщении Во всех странах Европы (подчеркиваю ВО ВСЕХ) контролируется легальность трудоустройства. Увидел, дурачок? Видишь, обосрался... И не ты, ушлепок, будешь это делать со своей зеленой звездобратией.
Дошло? Или дальше будешь тупить? Напиши еще раз 5 про легальность и надои, - может до самого дойдет, что позоришься
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03.05.2020 01:50 Відповісти
Шурик, братан, Во всех странах Европы (подчеркиваю ВО ВСЕХ) есть полиция, борющаяся с преступностью . Увидел, дурачок? Видишь, обосрался... Именно поэтому в Европе преступности нет. Дошло?
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03.05.2020 10:21 Відповісти
Тамбовский волк тебе братан. Понимаю, что тебе из Мухосранска и обосцаного подъезда да с чучелом ленина на столе дома, конечно, виднее. Я лично обсуждал эти и другие вопросы на встрече с Ревой и Рафальской (если тебе, интеллектуалу, эти фамилии о чем-то говорят). И проблем в этой области немеряно других. Ты ж, несомненно, в курсе о фабрикации под крылом зеленой швали отрядов ФОПов, высылаемых по контракту в Европу. Нет. Ты, как и вся зеленая шваль, не знает, что при этом соцвыплаты идут в карман организаторам. Сорри. Не вся зеленая шваль. Шваль-шмигаль знает. Вообще-то со сцикливыми анонимами типа тебя я не переписываюсь, но у тебя клинический случай, поэтому объясню. Шмигаль или друг 95 сортира открывает фирму в Польше и берет крупный подряд (лучше организованно, как тебе нравится, чтоб родину не доить). В смете указывается зарплата со всеми соцвыплатами, включая пенсионные взносы. Далее друг шмигаля зовет бригаду ФОПов. Те работают по контракту, получают зарплату нетто. Эт этих зарплат друг шмигаля не платит социальных выплат в Польше, ведь это ФОПы! По контракту! Якобы дома платят, чоб "не доить родину". Что зажглась в бошке лампочка? Согласно смете зеле-шмигаль получает всю зарплату, а отдает нетто. Разница в карман. Пример. В Польше минимальная зарплата брутто 17 зл. (12,90 зл. на руки). Рабочий проработал 200 часов в месяц. Зеле-шмигаль платит ему 12,9 х 200 = 2580 зл., а в карман себе ложит 4,1 х 200 = 820 зл. У зеле-шмигалей работало по 200-400 человек на фирме, что давало дохода на карман ок. 60000 долл. США в месяц или ок. 1 600 000 грн. в месяц.
А теперь, вонючий борец за надои, возьми под контроль выезд всех гастеров, - как тебе нравится. Например, в страстной борьбе за надои тебе со шмигалем удалось взять под контроль 1 млн гастеров. Получится ок. 7 000 000 000 грн, т.е. ок. 7 лярдов. В результате твоих визгов в поддержу шмаркле-шмигалей - в бюджете 0, в пенсионном фонде 0, а у них ******* в кармане. А схем еще туева хуча. Рассказать? Хочешь, я тебе и про офшоры расскажу, закачаешься.
Поэтому извинись перед читателями и мной. И не пиши высеров. Позоришься тупостью своей...
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03.05.2020 18:29 Відповісти
Во разродился!
47 строчек, но все не про то.....
Ты веришь, что ВСЕ гастарбайтеры работают законно, выполняя дъявольский план гения преступного мира - Мориарти-Шмыгаля!
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04.05.2020 09:57 Відповісти
Конечно же не про то. Я же не по курсам. И мое агентство по трудоустройству в Польше вообще ни хера не понимает. А вот срамфарш все знает. Даже про Мориарти. Окуеть можно. С тобой говорить, что с голубем в шахматы играть: попереворачивает все фигуры, обосрет доску и всем расскажет, как тебя уделал. Извини, мой лимит общения с дегенератами исчерпан.
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06.05.2020 23:55 Відповісти
Да, да.... И твое агентство по трудоустройству голубей в Польше прогорело потому, что Зловещий Шмыгаль рейдерски его захватил, а мальчик в трусиках бросил свой пост и трусливо бежал.....
Вот же Проклятый Порошенко!
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07.05.2020 10:14 Відповісти
Шмыгаль молодец кончно. А что делать с украинскими нищенскими зарплатами, у него нет рецепта? А что делать с такой армией безработных? А что делать с многочисленной армией частных предпринимателей, которые зарабатывают себе лишь на самую минимальную пенсию? Это огромные проблемы, о которых никто не думает. Да и зачем? У них все в порядке, жизнь удалась. Введите еще выездные визы, как в СССР. Давно не было.
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29.04.2020 20:14 Відповісти
Да Шмыгаль и теперь все зеленое говно при власти думает и работает лишь в одном направлении, как Ахметову и Бене дать в нашей нищей стране урвать бабла на новый замок во Франции за 200 млн $...
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29.04.2020 23:39 Відповісти
На щастя, українці по сі пори самі визначали куди й коли їм їхати. А этому ахметовскому холую не плохо бы осознать, что "уШмыгнуть", как яныку, может и не сложиться.
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29.04.2020 20:17 Відповісти
Причем здесь правительство, занимайтесь делом в стране, а не лезьте куда не просят, регуляторы нашлись. Скоро для выезда на работу будем получать разрешение, которое будет стоить немалых денег, а потом и мечта власти снимать налоги. Засветился и давай по полной раздевайся.
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29.04.2020 20:21 Відповісти
Легкость, с которой наши политики запрещают уезжать на заработки, не отдавая себе отчета в том, что это жизненно важно для сотен тысяч украинских семей, объясняется очень просто: люди, находящиеся у власти, совершенно искренне не понимают, что для того, чтобы жить, человеку требуется работать. Они судят по себе, поэтому имплицитно предполагают, что все эти заробитчане, которые рвутся куда-то на чужие поля, делают это просто так, от нечего делать. То, что деньги появляются не из воздуха, не из чужого кармана, не из щелей государственной казны - в головы наших политиков не укладывается абсолютно.
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29.04.2020 20:36 Відповісти
Теперь будем к Ринат Ахметычу в очереди на трудоустройство за похлебку баланды стоять...
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29.04.2020 21:02 Відповісти
И чем теперь Украина отличается от матушки-Рассеи ?
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29.04.2020 22:08 Відповісти
пока он не готов занятся трудоустройством украинцев в Украине ,с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев и европейскими зарплатами, его нужно убрать как такого ,который наносит вред росту благосостояния украинского народа как в Украине,так и созданию преград, для народа Украины, заработать деньги в других странах...
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29.04.2020 22:24 Відповісти
Да мне по херу все его запреты.Любыми путями и способами уеду в Литву.Там меня фура ждет.Когда у нас будет зарплата в 1250 евро и 8-ми часовой режим работы,тогда я еще может бить подумаю,уезжать или остаться дома.А так без вариантов.Работать здесь за миску похлебки-хрен тебе Дениска.
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29.04.2020 22:49 Відповісти
едь куда хош,но откажись от укр пенсии,семейного врача и прочих скудных наших благ...
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30.04.2020 00:11 Відповісти
Когда
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30.04.2020 02:46 Відповісти
Голос з натовпу: - А не пішов би ти нахй???! (с)
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29.04.2020 22:49 Відповісти
А законно ли такое запрещение?
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29.04.2020 23:17 Відповісти
Все гастарбайтеры должны работать только на шахтах Ахматова за похлебку.
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29.04.2020 23:44 Відповісти
Пошли они на хрен со своими нищенскими зарплатами и котелками получать столько налогов , что бы после их воровства еще оставалось! Пусть налоги снимают с олигархов и возвращают в казну украденные миллиарды! Ни один из олигархов , чиновников ,судей и остальных козлов не может обьяснить источник своих доходов. У олигархов первоначальное накопление капитала на воровстве и разбое построено , у чиновников на взятках и воровстве! До тех пор пока будут воровать - хрен вам ребята а не налоги! Любой уважающий свой труд человек будет минимизировать отдаваемое этому ворью всеми доступными для него способами!Удавитесь твари!
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29.04.2020 23:44 Відповісти
А хрен шмігайлу .!!!
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29.04.2020 23:55 Відповісти
Тут палка о двух концах,конечно,и зеленые утырки, как всегда долб..бизмом заняты.Я работаю в Украине и сам против того,чтобы на мои налоги лечили,платили пенсии ,субсидии гастерам,которые годами работают за бугром и ни копейки не вкладывают в гразвитие госудаства.Людям надо дать выбор ,или там или тут,пробыл за бугром больше трех месяцев -мотивируй и делай взносы в соцфонды или теряеш соцгарантии.Как то так...
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30.04.2020 00:06 Відповісти
а о том что заробитчане кидают сюда переводы на десятки милрд долл ежегодно ты не подумал?? А о том, что если бы не это - курс доллара (а значит и цены, покупательная способность) была бы в 2-3 раза выше - 50 например. И ты бы вместо условно 3 кг колбасы, купил бы 1 кг на те же деньги своей зп...налоги плять...У нас давно НЕТ экономики и курс держится только благодаря переводам заробитчан и займами МВФ которые тут же уходят на офшоры и распил
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30.04.2020 09:16 Відповісти
про одних кормильцев -даунбасских мне уже рассказывали и тут ты со своими сказками ...
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30.04.2020 22:42 Відповісти
А чи має право Кабмін не випускати громадян України за кордон?
- Моя відповідь: ні - це порушення права на свободу пересування і права на життя (оскільки Кабмін не видає людям їжу, одяг і житло даром, то значить, забороняючи людям переміщуватись, в т.ч. заради заробітків на прожиття, Кабмін перешкоджає діям людей для їхнього виживання).
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30.04.2020 02:18 Відповісти
- Випускати громадян за кордон "нелогічно"???
- А чи це правомірно?

Чи вже ми живемо не в праві, а знов "по понятіям" ?
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30.04.2020 02:22 Відповісти
Кабмін не хоче, щоб заробітчани завозили в Україну 10-15 млн. доларів і євро за рік, - наші міністри вважають, що краще не отримати податки з обороту цих грошей всередині України, а краще позичити ці (чи менші) гроші у МВФ чи інших "добрих дядь".

Кабмін не розуміє, що якщо заробітчани щось зароблять за кордоном і потім хоча би частину цих доходів завезуть чи переведуть в Україну, то з цих доходів можна буде зібрати податки різними способами на різних етапах їхнього обороту,
а от якщо ставити різні перешкоди заробітчанам і їхнім роботодавцям, то заробітчани можуть взагалі нічого не заробити, і, відповідно, грошей не буде взагалі ніяких, тож нічого буде оподатковувати, зате буде ще більше безробітних, голодних і незадоволених державою людей.

Ахмєтов не врятує: коли почнеться пожежа чи війна, то він втече, як вже втік у 2014 з Донецька.
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30.04.2020 02:32 Відповісти
Все вони розуміють, вони хочуть мати тотальний контроль над кожною транзакцією холопів, щоб з кожної копійчини мати навар. Ще більше навару
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30.04.2020 02:45 Відповісти
поправочка - міліардів доларів, а не міліонів. за минулий рік заробітчани переслали в Україну 16 млрд. доларів
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30.04.2020 09:13 Відповісти
У украинцев уже появились сутенеры? Поздравляю всех с общей победой демократии.
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30.04.2020 02:44 Відповісти
За 2019 год люди работающие за рубежом, только официально ввезли в Украину 14-16 миллиардов дол.!!!!!!!!! А эти Зедибилы, выпрашивают у МВФ жалкие 4-8 миллиардов (КРЕДИТОВ!!!!!). Без заработчан УКРАИНА давно бы накрылась "медным тазом". Только УКРАИНСКИЙ НАРОД может помочь ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА!!!! СЛАВА ГЕРОЯМ! УКРАИНЕ СЛАВА!!!! УКРАИНСКИМ ЗАРАБОТЧАНАМ СЛАВА!!!!
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30.04.2020 07:12 Відповісти
Абсолютно вірно. Тільки зелені барани не можуть того збагнути і зрозуміти, що з цим робити. Яким чином зтягнути з країн, де працюють українці, зароблені ними соцвиплати. Тупорила зелень тільки й думає про "получалово" зі своїх, діючи за правилом "лучшее влагал..ще - жоп.. товарища"
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30.04.2020 08:46 Відповісти
Шмыгаль украинцы сами решат куда им ехать, чем больше запрещается тем больше сопротивление, один уже сидит в России на даче экспериментатор коллега Ваш Янукович пойдете поровозом.
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30.04.2020 07:51 Відповісти
Как бы население однажды не взяло под контроль кабмин со шмыгалями
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30.04.2020 08:03 Відповісти
торговля рабами выходит из тени. теперь все официально.
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30.04.2020 09:07 Відповісти
1. иски на Шмыгаля в международный суд за нарушение прав человека на свободное передвижение (попутно нарушение Конституции)
2. "По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - добавил Шмыгаль. Т.е. этот дегенерат думает что каждый работодатель ЕС должен по каждому работнику которому он оформляет рабочее место уведомлять МИД Украины и Шмыгаля лично? Он берега попутал?? У нас рабство и крепостное право снова?? Засудить и посадить урода необходимо.
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30.04.2020 09:12 Відповісти
оглянись вокруг себя....мутило....
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30.04.2020 09:28 Відповісти
Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу - вже й тут напевно придумали як можна зкосити бабла! А 500 тис обіцяних Шмигалем робочих місць де?
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30.04.2020 09:49 Відповісти
.....а, цікаво ЛОШАРИ зрозуміли що вони стали РАБАМИ ... чи ні .??
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30.04.2020 10:14 Відповісти
оборзела власть в край уже!
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30.04.2020 10:19 Відповісти
Именно заробтчане заставили наших олигархов более менее подымать работникам зарплату. Платишь мало,работай сам! А мы в Европе заработаем! А теперь происходит,то о чем мечтал Ху..ло,безвизу Украины амба!
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Да какая петиция собрались по соц.сетям , приехали в Киев, и выкинули Шмыгло за яйца. Пока эти уроды не будут участвовать реального страха от физической расправы ,они будут с вами так обращаться.
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Чувствовать
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30.04.2020 11:47 Відповісти
https://biz.censor.net/user/437558 А вы не охренели , за ваши налоги А то что мы завезли в страну официально 16 лярдов , это не налоги Эти деньги тратятся в Украине , чтобы у тебя долбеня была работа и было с чего платить тебе зарплату . Делая покупку в Украине я плачу НДС это не налог Вся коммуналка недвижимости это не налог
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30.04.2020 12:04 Відповісти
Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5878
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30.04.2020 14:20 Відповісти
Когда правительство, "берет под контроль" значит все - жопа!
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30.04.2020 15:01 Відповісти
Шмигло идиотское скоро на вилах вынесут.
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03.05.2020 01:59 Відповісти

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