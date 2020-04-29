Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль
Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram по итогам встречи с послом Европейского Союза в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев", – заявил Шмыгаль.
Премьер добавил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", – добавил Шмыгаль.
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Как сообщалось, сегодня власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.
Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, ноукраинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.
В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".
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""Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев",
Понял, придурок? Способствовать ЛЕГАЛЬНОМУ трудоустройству.
Дошло? Или дальше будешь тупить? Напиши еще раз 5 про легальность и надои, - может до самого дойдет, что позоришься
А теперь, вонючий борец за надои, возьми под контроль выезд всех гастеров, - как тебе нравится. Например, в страстной борьбе за надои тебе со шмигалем удалось взять под контроль 1 млн гастеров. Получится ок. 7 000 000 000 грн, т.е. ок. 7 лярдов. В результате твоих визгов в поддержу шмаркле-шмигалей - в бюджете 0, в пенсионном фонде 0, а у них ******* в кармане. А схем еще туева хуча. Рассказать? Хочешь, я тебе и про офшоры расскажу, закачаешься.
Поэтому извинись перед читателями и мной. И не пиши высеров. Позоришься тупостью своей...
47 строчек, но все не про то.....
Ты веришь, что ВСЕ гастарбайтеры работают законно, выполняя дъявольский план гения преступного мира - Мориарти-Шмыгаля!
Вот же Проклятый Порошенко!
- Моя відповідь: ні - це порушення права на свободу пересування і права на життя (оскільки Кабмін не видає людям їжу, одяг і житло даром, то значить, забороняючи людям переміщуватись, в т.ч. заради заробітків на прожиття, Кабмін перешкоджає діям людей для їхнього виживання).
- А чи це правомірно?
Чи вже ми живемо не в праві, а знов "по понятіям" ?
Кабмін не розуміє, що якщо заробітчани щось зароблять за кордоном і потім хоча би частину цих доходів завезуть чи переведуть в Україну, то з цих доходів можна буде зібрати податки різними способами на різних етапах їхнього обороту,
а от якщо ставити різні перешкоди заробітчанам і їхнім роботодавцям, то заробітчани можуть взагалі нічого не заробити, і, відповідно, грошей не буде взагалі ніяких, тож нічого буде оподатковувати, зате буде ще більше безробітних, голодних і незадоволених державою людей.
Ахмєтов не врятує: коли почнеться пожежа чи війна, то він втече, як вже втік у 2014 з Донецька.
2. "По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - добавил Шмыгаль. Т.е. этот дегенерат думает что каждый работодатель ЕС должен по каждому работнику которому он оформляет рабочее место уведомлять МИД Украины и Шмыгаля лично? Он берега попутал?? У нас рабство и крепостное право снова?? Засудить и посадить урода необходимо.