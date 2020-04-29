СБУ обнаружила производство нелегальных антисептиков для Минобороны. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности обнаружила на Киевщине производство некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств.

"Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию Минобороны. Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества", – сказано в сообщении.

Во время обысков по месту производства антисептика сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин.

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Также найдены наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

"В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке", – отмечается в сообщении.

В СБУ считают, что производство антисептика без разрешительных документов попадает под ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, топлива или других подакцизных товаров).