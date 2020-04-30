На Ривненской АЭС защита отключила один энергоблок (обновлено)

29 апреля в 20:05 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети действием электрической защиты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"Причины происшествия установлено. В настоящее время проводится подготовка к подключению энергоблока в сеть. По шкале ядерных событий INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы", - говорится в сообщении.

"30 апреля в 00:51 энергоблок №3 Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения", - сообщает "Энергоатом".

По данным "Энергоатома", блок был отключен из-за ошибочного сигнала защиты.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.

Как сообщал БизнесЦензор, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкий фиксированной цене 567 грн за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "Рынке на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.

Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее НАЭК "Энергоатом" был вынужден вывести в простой энергоблоки ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.