Луганская ТЭС Ахметова возобновила поставки угля из России

Россия возобновила поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Энерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"1 апреля "ДТЭК Луганская ТЭС" перешла на сжигание угля. Поставки угля из России в адрес станции были возобновлены в середине марта. Станция работает на угле марки антрацит, который не добывается в Украине", – сообщили компании.

В "ДТЭК Энерго" напомнили, что Луганская ТЭС работает 1 энергоблоком и из-за блокирования Россией поставок угля на станцию с июля использовала природный газа для производства электроэнергии.

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Напомним, энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежат шахты в Ростовской области. В прошлом году Россия заблокировала поставки угля с них на Луганскую ТЭС, после чего электростанция перешла на сжигание газа государственной компании НАК "Нафтогаз Украина".

При этом "ДТЭК Востокэнерго" перестало оплачивать газ, используя для несанкционированного отбора топлива решение суда.

По данным "Оператора ГТС Украины", только за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте достиг 318 млн грн. Еще 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в 2019 году.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивал, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, которая затем продается по рыночным ценам, а не тепла.

Еще в августе 2019 года Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности принимал решение возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специально сниженной цене.

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивали убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством Минэнерго и представителем президента Андреем Герусом объявил об отмене решения о льготном тарифе для Луганской ТЭС.