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Луганская ТЭС Ахметова возобновила поставки угля из России

Луганская ТЭС Ахметова возобновила поставки угля из России

Россия возобновила поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Энерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"1 апреля "ДТЭК Луганская ТЭС" перешла на сжигание угля. Поставки угля из России в адрес станции были возобновлены в середине марта. Станция работает на угле марки антрацит, который не добывается в Украине", – сообщили компании.

В "ДТЭК Энерго" напомнили, что Луганская ТЭС работает 1 энергоблоком и из-за блокирования Россией поставок угля на станцию с июля использовала природный газа для производства электроэнергии.

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Напомним, энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежат шахты в Ростовской области. В прошлом году Россия заблокировала поставки угля с них на Луганскую ТЭС, после чего электростанция перешла на сжигание газа государственной компании НАК "Нафтогаз Украина".

При этом  "ДТЭК Востокэнерго" перестало оплачивать газ, используя для несанкционированного отбора топлива решение суда. 

По данным "Оператора ГТС Украины", только за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте достиг 318 млн грн. Еще 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в 2019 году.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивал, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, которая затем продается по рыночным ценам, а не тепла.

Еще в августе 2019 года Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности принимал решение возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специально сниженной цене.

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивали убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством Минэнерго и представителем президента Андреем Герусом объявил об отмене решения о льготном тарифе для Луганской ТЭС.

росія (14469) ТЕС (677) вугілля (1899) ДТЕК (1361)


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Топ коментарі
+6
А ***** таки прав. Украина сама финансирует войну на дамбасе. ***** только помогает военной техникой и живой силой.
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30.04.2020 14:02 Відповісти
+5
Кто то там рассказывал что АЕС очень полезно закрывать чтобы дать работу украинским шахтерам? Кто то там рассказывал что *зеленые тарифы* Ахметова очень полезны для екологии? Кто то там рассказывал что МВФ требует повысить цены на електроенергию для украинцев до 5-10 гривень? А может все намного проще, Ахметов и КО усиленно занимаются уничтожением економики Украины и украинцев по заданию кремля, с целью вернуть Украинский рынок для росийских производителей нефти, газа и угля.
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30.04.2020 14:01 Відповісти
+4
Напомним, энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежат шахты в Ростовской области. В прошлом году Россия заблокировала поставки угля с них на Луганскую ТЭС, после чего электростанция перешла на сжигание газа государственной компании НАК "Нафтогаз Украина" Источник: https://biz.censor.net/n3192602

Луганська ТЕС це та що в Луганську ? А Ахметка разом з кацапами не дає захолонути Луганську і не залишитись без світла, ще схеми провертає з вугіллям з Донбасу яке вивозять в Московію, а потім продають Україні українське ж вугілля і мабуть по світовим цінам
Ну тут як мінімум Ахметка поплічник кацапських окупантів і фінансист окупації України.
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30.04.2020 17:08 Відповісти
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Кто то там рассказывал что АЕС очень полезно закрывать чтобы дать работу украинским шахтерам? Кто то там рассказывал что *зеленые тарифы* Ахметова очень полезны для екологии? Кто то там рассказывал что МВФ требует повысить цены на електроенергию для украинцев до 5-10 гривень? А может все намного проще, Ахметов и КО усиленно занимаются уничтожением економики Украины и украинцев по заданию кремля, с целью вернуть Украинский рынок для росийских производителей нефти, газа и угля.
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30.04.2020 14:01 Відповісти
так шо, зебилоиды7
кто там барыжит на крови или роттердамит7
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30.04.2020 16:38 Відповісти
А у нас в Рівному енергоблок №3 відключили. Кажуть несправність.
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30.04.2020 20:59 Відповісти
Непонял, а где пиз-бол ляшко и почему он до сих пор ахметку не берет за грудки и не орет ты зачем пустил в Украину рашкин уголь ? Или он тока дешевый пиар может корчить у кафе Велюр. Ну вообщем как был скотником по первой профессии так и остался.
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30.04.2020 23:42 Відповісти
Еще в дополнение скажу - а почему не ушли от марки А - антрацит. Ведь когда началась война и начались перебои с углем марки А, было доказано, что можно технически перевести станцию с марки угля А на другую, которая добывается в Украине. Олигархические ШАКАЛЫ (включая Ахметова) хотят поставить Украину на колени перед путлеровской парашей!!!
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01.05.2020 05:39 Відповісти
Так етого никто и не скрывает. ***** прямо и открыто сказал что не отпустит Украину в Европу потому что Украина ето единственный 45-ти миллионный рынок для продажи росийского гомна. Больше кацапстан никуда свое дерьмо не продаст, а значит без Украины Рашке будет п***ц во всех смыслах и в историческом и в економическом и в географическом.
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01.05.2020 12:08 Відповісти
А ***** таки прав. Украина сама финансирует войну на дамбасе. ***** только помогает военной техникой и живой силой.
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30.04.2020 14:02 Відповісти
Жизнь у Рината налаживается.
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30.04.2020 14:24 Відповісти
Діточки сатани живуть як правило заможно і комфортно
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30.04.2020 17:10 Відповісти
Правильно - хай наші шахтарі сидять без роботи.
купуйте вугілля в кацапстані - вернеться кулями по нас самих.
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30.04.2020 14:44 Відповісти
Гениальные многоходовки зеленого мудака... Сначала остановить дешевое электричество с АЭС, потом закупать уголь в ********* и производить дорогое электричество...
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Напомним, энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова принадлежат шахты в Ростовской области. В прошлом году Россия заблокировала поставки угля с них на Луганскую ТЭС, после чего электростанция перешла на сжигание газа государственной компании НАК "Нафтогаз Украина" Источник: https://biz.censor.net/n3192602

Луганська ТЕС це та що в Луганську ? А Ахметка разом з кацапами не дає захолонути Луганську і не залишитись без світла, ще схеми провертає з вугіллям з Донбасу яке вивозять в Московію, а потім продають Україні українське ж вугілля і мабуть по світовим цінам
Ну тут як мінімум Ахметка поплічник кацапських окупантів і фінансист окупації України.
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30.04.2020 17:08 Відповісти
Точно не помню, но это вроде та, что в Счастье, контролируемом Украиной, называется луганской тэс.
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01.05.2020 01:03 Відповісти
З вугіллям все зрозуміло, чергова схєма Ахмєтова...
А це -
При этом "ДТЭК Востокэнерго" https://biz.censor.net/n3183508, используя для несанкционированного отбора топлива решение суда.
Объем неуплаченного отбора газа в денежном эквивалентеhttps://biz.censor.net/n3183508 + 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины".
...1 млрд грн!!!! 1) мінус в бюджет України, а відповідно кожного з нас, 2) цей 1 млрд він перетворив електроенергію, за яку знову він бере з кожного з нас!!!
Походу повний "пісьдєц" у нас в країні робиться...
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30.04.2020 18:10 Відповісти
Вчера смотрел только на ютубе, что Европа уже вся отказалась от угля и только Германия еще обещала, но не успела. А у нас так и тупят с этим углем! Пора модернизироваться и отказываться от угля! Надо сделать зеленую энергетику адекватной и дешевой и наращивать добычу электричества! И нужно строить гигантские хранилища промышленные электричества, как у Илона Маска!
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30.04.2020 19:01 Відповісти
Это все враки для лопухов. И Германия, и Британия и другие жгут уголек. Правда пересаживаются на российский газ, но мы это уже проходили. Тоже при Кучме переводили все на газ...
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01.05.2020 01:05 Відповісти
Дешевое электричество нельзя(финансируем врага),а дорогущий уголек можно. И почему "гневно" молчит Волынец?
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30.04.2020 20:35 Відповісти
зеленский - отрыжка охметова
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30.04.2020 22:49 Відповісти
Покупать газ в росии - зрада, покупать уголь и электричество - перемога. Смотрите не перепутайте.
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01.05.2020 00:12 Відповісти
отрубим блоки АЭС, потому что нужно кушать нашим шахтерам, поэтому закупим уголь у раши....
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01.05.2020 09:39 Відповісти
У капиталистов нет патриотизма. Им главное бабло, можно и на крови. Вот в США та же хрень - крупнейшие заводы вывели производство в Китай, там собирают 90% продукции и потом везут в США и хотят продать богатым американцам. А они то не богаты уже, и дураку понято, - работы нет, вся она у китайцев, спроса на товар нет. Если Ford собирал 100% свои машины в Сша - была работа милиону семей, был спрос на эти же авто. И так во всех отраслях. Аналогично и у ахмета, остануться руины - он будет ими торговать.
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01.05.2020 11:02 Відповісти
сєпар і зрадник
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01.05.2020 15:51 Відповісти

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