Закон о рынке земли опубликован в официальной прессе

В газете "Голос Украины" Верховной Рады опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом со ссылкой на сайт "Голоса Украины" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 31 марта 2020 года.

Позже президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX.

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

При этом законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли