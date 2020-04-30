Кабмин предложит приостановить строительство новых солнечных и ветровых станций, – Буславец

Правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли.

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила на своей странице в сети Facebook по итогам первого заседания Штаба.

По словам главы министерства, одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов:

заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;

предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;

пересмотреть топливный баланс Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;

устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения;

принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;

предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.

По словам Буславец, основными проблемами в нынешнем состоянии энергетики является уменьшение потребления электроэнергии, низкий спрос на уголь, из-за чего заполнены склады шахт и ТЭС.

Глава министерства также отметила рост генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы, а также неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики при устаревшей модели "зеленого" тарифа.

Все эти факторы привели к задолженности ГП "Гарантированный покупатель" производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" 7,5 млрд грн и еще 4 млрд грн – "Энергоатому".

В свою очередь "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от "Укрэнерго" 11,1 млрд грн, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков – 5,3 млрд грн.

По данным Минэкоэнерго, ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд грн, а гидроэлектростанции не получили от "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" 0,65 млрд грн.

Как сообщалось, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

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