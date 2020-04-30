Парламентский комитет рекомендовал отправить на доработку программу Кабмина

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал отправить программу действий правительства на доработку.

Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Комитет экономического развития (как главный комитет) предлагает Раде отправить программу действий правительства на доработку. Наибольшая проблема этой программы отсутствие программы", – сообщила Пидласа.

"Мы с коллегами не нашли не только показателей эффективности, но и каких-то целей", – добавила замглавы комитета.

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По мнению депутата, последние действия правительства не соответствуют тезисам, которые указаны в этой программе.

"Я думаю, что в правительстве могут не знать, что отключение атомных блоков и техническое ограничение импорта электроэнергии делает электроэнергию в Украине настолько дорогой, что скоро ее некому будет потреблять. Мы можем сколько угодно после этого создавать условия для поддержки промышленности, но если производить продукцию невыгодно – ее не производят", – отметила Пидласа.

Депутат также раскритиковала решение правительства ограничить организацию чартеров для украинских заробитчан.

"Это же нарушение конституционного права гражданина выехать за границу. Не говоря уже о том, что в условиях карантина у нас просто нет работы внутри страны. Увеличение предложения рабочей силы при уменьшении спроса приводит лишь к уменьшению цены. Если закрыть всех в Украине, то это приведет к безработице и к низким зарплатам", – добавила Пидласа.