Нацкомиссия повысила максимальную цену продажи "зеленой" электроэнергии в 3 раза

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла почти в три раза верхнюю границу цены, по которой госпредприятие "Гарантированный покупатель" может выставлять на продажу на рынке "на сутки вперед " (РСВ) "зеленую" электроэнергию, – с 566,7 грн до 1536,17 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление №766 комиссия приняла 30 апреля, документ вступил в силу с момента его публикации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В своей заявке на продажу электроэнергии из ВИЭ на рынке "на сутки вперед" "Гарантированный покупатель" указывает цену, которая не превышает 75% цены в часы максимальной нагрузки, определенной оператором рынка в соответствии с пунктом 5.1 раздела V Правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 308)", – сказано в документе.

Согласно решению регулятора, новая предельная цена для сгенерированной ВИЭ электроэнергии на РСВ может составлять 1536,17 грн за МВт-ч, что соответствует 75% верхнего price-cap на рынке, составляющего 2048,23 грн за МВт-ч.

Читайте также: Кабмин предложит приостановить строительство новых солнечных и ветровых станций, – Буславец

Как отметили в пресс-службе "Гарантированного покупателя", указанные изменения будут способствовать справедливому ценообразованию и развитию конкурентного рынка электроэнергии в Украине.

Как сообщалось, 15 апреля НКРЭКУ разрешила "Гарантированному покупателю" выставлять на РСВ "зеленую" электроэнергию по цене атомной (566,7 грн/МВт-ч).

Ранее "Гарантированный покупатель" был обязан выставлять на продажу на РСВ объемы "зеленой" генерации по минимально возможной цене, установленной Правилами РСВ и ВСР – 10 грн/МВт- ч.